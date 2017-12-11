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İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem

Geçtiğimiz ay en yaşanan depremde az 530 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugün yeni bir deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki deprem Kirmanşah kenti yakınlarında yaşandı.

Sozcu.com.tr
18:0111 Aralık 2017
Dünya
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem
Geçtiğimiz ay en yaşanan depremde az 530 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugün yeni bir deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki deprem Kirmanşah kenti yakınlarında yaşandı.

Geçtiğimiz ay İran-Irak sınırında yaşanan depremde 530 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce insanın da yaralanmasının yaralarını sarmaya çalışan bölge bugün 5.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yetkililer depremin büyüklüğünün ilk olarak Richter ölçeğinde 6.0 olduğunu duyursa da daha sonra bu değer revize edildi.

kirman

İran’ın Kirmanşah kenti yakınlarında bugün 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Kirmanşah, İran-Irak 120 kilometre uzaklıkta bir kent olarak konumlanıyor ve yaklaşık 1.3 milyonluk bir nüfusu var.

Geçtiğimiz ay 7.3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan İran’da resmi haber ajanslarında depremde can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Son güncelleme: 18:3811.12.2017
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