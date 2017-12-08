Kongo’da terör saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı var

Kongo'da görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre 14 BM Barış Gücü görevlisinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu bölgesinde bir saldırı meydana geldi. Ülkenin doğusunda meydana gelen saldırıda çok sayıda BM Barış Gücü görevlisinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Reuters’ın aktardığı açıklamada en az 40 kişinin yaralandığı ve 14 BM Barış Gücü üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi.