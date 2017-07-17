Körfez krizinde hacklenme iddiası

Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizinde yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın hükümet siteleri ve sosyal medya hesaplarını hacklediğini yazdı.

Washington Post gazetesinin, ABD istihbarat servisi elemanlarına dayandırdığı haberine göre, Mayıs sonunda BAE´nin organize ettiği operasyonla, Katar´ın hükümet ve sosyal medya hesapları hacklenerek, Katar Emiri Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani´ye atfedilen sahte yorumlar yüklenmiş.

İddiaya göre ABD istihbarat birimleri geçen hafta yeni toplanan istihbarat bilgilerinin analizi sonucu BAE üst düzey hükümet yetkililerinin 23 Mayıs´ta operasyonun planlanması ve uygulamasını görüştüğünü tespit etmiş. İstihbarat yetkileri hacklenmenin Birleşik Arap Emirlikleri´nin kendi elemanları mı yoksa taşaron kişilerce mi yapılıp yapılmadığının ise belli olmadığını belirtti.

Hackleme sonucu Katar Emiri´ne atfedilen sahte haberlerde bir çok yorumun yanısıra, Emir’in İran’ı ‘İslami Güç’ olarak adlandırdığı ve Hamas’ı övdüğü belirtildi. Haberde Katar Emir’ininin sahte yorumlarının hacklenen hükümet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yayımlanmasından yola çıkarak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır´ın tüm Katar medyasını yasakladığı daha sonra da Katar ile ilişkileri bozarak ticari ve diplomatik boykot ilan ettiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yousef al-Otaiba ise yaptığı açıklamada Washington Post gazetesinde dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı Enver Gargash da iddiaları yalanlarken, Katar bu iddiaya sert tepki gösterdi. Katar, BAE’nin yaptığı iddia edilen bu hareketin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.