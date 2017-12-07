Kudüs kararının ardından Filistin’den son dakika haberi… İsrail Gazze’yi vurdu

ABD'nin Kudüs kararının tansiyonun yükseldiği Filistin'den son dakika haberi geldi. İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi

İsrail ordusundan tarafından açıklamada, “Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi’nde terör örgütlerine ait iki hedefi vurdu” denildi.

Açıklamada, gün içerisinde Gazze’den İsrail’in güneyine düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. 2 roketin Gazze tarafına, 2'sinin de İsrail’in güneyine düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te protestolar başladı. Gösteriler sırasında Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı. İHA