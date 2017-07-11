Macaristan ve İsrail George Soros’a savaş açtı

Macaristan hükümetinin, ABD'li milyarder George Soros'a karşı yürüttüğü kampanya ülkede yaşayan yahudilerin tepkisini çekerken İsrail yönetimi de Soros'u topa tuttu.

Dünya kamuoyunda tartışma yaratan figürlerden biri olan ABD’li iş adamı George Soros yine gündemde.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın açıkhava ilanlarında kullandığı posterde, finans spekülatörü Soros’un fotoğrafı yer alıyor ve altında, “Son gülen George Soros olmasın” ifadesi yer alıyor.

Macaristan’da yaşayan Yahudi toplumu bu kampanyayı rahatsız edici bulduğunu açıklarken, Macar Yahudiler Federasyonu Başkanı Andras Heisler, “Bu kampanyanın bitmesi gerek. Bu açıkça bir anti-semitist kampanya değildir ama tartışma yaratan bir kampanyadır” ifadesini kullandı. Macaristan’da yaklaşık 100 bin Yahudi yaşıyor.

Soros daha önce Orban’ı eleştirmiş ve yönetimini “mafya rejimi” adını vermişti. Bu reklam kampanyası hakkında Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, “Bu projenin George Soros ya da başka birinin mirasıyla alakası yok” derken İsrail’den de açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Soros hakkında şaşırtıcı bir çıkış yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, “İsrail, tüm ülkelerde tüm Yahudi karşıtlığı tezahürlerini üzüntüyle karşılıyor ve bu nefrete karşı dünya genelindeki Yahudi topluluklarını destekliyor. George Soros, Yahudi devletini karalayan ve kendini savunma hakkını reddeden örgütleri finanse ederek demokratik yollarla seçilen İsrail hükümetlerini sistematik olarak yıkma çabası içinde” açıklamasını yaptı.

Genelde İsrail ve Yahudi karşıtı açıklamalara sert tepki gösteren Tel-Aviv yönetiminin Soros’u eleştirmesi dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Gelecek ay Macaristan’ı ziyaret edecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti öncesinde ilişkileri kuvvetlendirmek için bu tarz bir açıklama yapıldığı sosyal medyada konuşuldu.