Putin ordusuna Suriye’den çekilme emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin'i hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı. Son gelen bilgiye göre; Putin Rus ordusunun Suriye'den çekilme emrini verdi.

Rusya lideri Putin, Ankara ziyareti öncesi Suriye’deki Rus hava üssünde Beşar Esad ile görüştü.

Putin Rus ordusunun Suriye’den çekilme emrini verdi.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde Suriye’deki terörist gruplara 2015’ten beri operasyon düzenleyen Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.

Putin Hmeymim’de yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı’na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum” dedi.

Bu arada Putin’e Hmeymim ziyaretinde Şoygu da eşlik etti.

TÜRKİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’ye de adeta mesaj gönderdi. Putin, “Türkiye ve İran ile birlikte çalışarak bölgede barış sürecini başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOÇİ’DE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirve öncesi Soçi’de Esad’la görüşmüştü. Suriye lideri Beşar Esad’la Soçi’de görüştükten sonra Suriye’deki siyasi süreci masaya yatırmış, Soçi'deki buluşmanın ardından da Beşar Esad ile telefon görüşmeleri yapmıştı. Putin, o dönemde de Suriye sorununa siyasi çözüm bulunmasının önemini vurgulamıştı.