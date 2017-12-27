Rusya’daki mağazada patlama: Çok sayıda yaralı var

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir mağazada bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralanırken, 50'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haber, yerel basına dayandırılırken, Rusya’nın en popüler şehirlerinden ve turistlerin de uğrak noktası olan St. Petersburg’da patlama yaşandığı açıklandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 10’dan fazla insanın yaralandığı belirtildi. Henüz patlamanın sebebine dair bir açıklama yapılmazken, Rus haber ajansları terör saldırısından şüphelenildiğini aktardı.

Sputnik’e konuşan görgü tanıkları, patlamanın Perekrestok isimli süpermarkette meydana geldiğini söyledi. Patlamanın bir AVM’nin içinde yer alan süpermarketteki bir dolapta yaşandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre patlamanın arıza yapan bir teknolojik cihazdan kaynaklandığı belirtildi.

Detaylar geliyor…