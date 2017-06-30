Rusya’dan sert sarin açıklaması

Birleşmiş Milletler'in geçen Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde onlarca kişinin ölmesine yol açan kimyasal saldırıda sarin kullanıldığını açıklamasının ardından Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) görgü tanıklarıyla görüşüldükten ve numunelerin incelenmesinden sonra “bazıları hayatını kaybeden çok sayıda kişi, Sarin ya da Sarin benzeri bir maddeye maruz kaldı” sonucuna varmasının ardından sert bir açıklama yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, hazırlanan raporların tartışmalı kanıtlar üzerinden şekillendiğini ifade etti. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “OPCW’nun raporu, büyük oranla abartılmış ve hatalı bilgilerden oluşuyor. Bu da bizim bu organizasyonun siyasi bir şekilde hareket ettiğini düşünmemize sebep oluyor” açıklamasını yaptı.

