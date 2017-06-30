Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’dan sert sarin açıklaması

Birleşmiş Milletler'in geçen Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde onlarca kişinin ölmesine yol açan kimyasal saldırıda sarin kullanıldığını açıklamasının ardından Rusya'dan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
15:4830 Haziran 2017
Dünya
Rusya’dan sert sarin açıklaması
Birleşmiş Milletler'in geçen Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde onlarca kişinin ölmesine yol açan kimyasal saldırıda sarin kullanıldığını açıklamasının ardından Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) görgü tanıklarıyla görüşüldükten ve numunelerin incelenmesinden sonra “bazıları hayatını kaybeden çok sayıda kişi, Sarin ya da Sarin benzeri bir maddeye maruz kaldı” sonucuna varmasının ardından sert bir açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERNisanda yaşanan korkunç saldırıyla ilgili flaş gelişmeNisanda yaşanan korkunç saldırıyla ilgili flaş gelişme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, hazırlanan raporların tartışmalı kanıtlar üzerinden şekillendiğini ifade etti. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “OPCW’nun raporu, büyük oranla abartılmış ve hatalı bilgilerden oluşuyor. Bu da bizim bu organizasyonun siyasi bir şekilde hareket ettiğini düşünmemize sebep oluyor” açıklamasını yaptı.
 

Son güncelleme: 16:0330.06.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar