Seks devrimini robotlar yapacak

Teknoloji ve bilim dünyası seks robotlarını konuşuyor... Son dönemde gündeme sıklıkla gelmeye başlayan seks robotları hakkında bilim dünyası bir araştırma yaparak, "Doğru kullanılması durumunda seks robotları bir devrim yaratır" ifadesi kullanıldı.

Son dönemde birçok marka ve geliştirici piyasaya seks robotları sürmeye başladı. ABD’de satışı başlayan seks robotlarına ek olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da da ‘erotik sayborglar’ın çalıştığı bir cafe açılması gündemde.

Foundation for Responsible Robotics’ (FRR) dün yeni bir araştırma hazırladı. Dr. Aimee van Wynsberghe’nin üstlendiği araştırmada seks için üretilen robotların devrim niteliğinde olacağı kaydedildi. Robotların yaşlı ve engellilere büyük bir katkı ve destek sağlayacağını ifade eden Delft Teknik Üniversitesi’nde görevli Wynsberghe, “Cinsel ilişkiye giremeyecek konumdaki engelli ve yaşlılar için faydalı bir adım. Ayrıca cinse ilişki konusunda travma geçirenler için de adeta ‘devrim’ niteliğinde” ifadesini kullandı.

Fakat Wynsberghe, seks robotlarının kadınlara bakışı değiştireceğini ve kadını metalaştırma ihtimalinin olduğunu söyledi. Wynsberghe, “Teknoloji çok faydalı fakat her şeyin bir dengesi olması gerek. Aşırı kullanımı etik sorunlar doğurabilir” dedi.

Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Noel Sharkey, “Şu anda 4 üretici seks robotları satıyor. Bunların fiyatları 5.000 ile 15.000 dolar arasında fakat yaygınlaştıkça fiyatları azalacaktır. Şu aşamada herkesin ilgisini çeken bir şey değil” dedi. Öte yandan Sharkey, bu tür robotların, tecavüzü artırmasına sebep olabileceğini söyledi.