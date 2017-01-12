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Son dakika… ABD’den Soğuk Savaş sonrası Avrupa’ya en büyük askeri sevkıyat

Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri bugün Polonya'da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş'ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya bu boyuta bir askeri sevkıyat yapıyor.
Sozcu.com.tr
13:1012 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… ABD’den Soğuk Savaş sonrası Avrupa’ya en büyük askeri sevkıyat
Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri bugün Polonya'da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş'ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya bu boyuta bir askeri sevkıyat yapıyor.

Askeri sevkıyat, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğinin işaretlerini veren Donald Trump’ın 20 Ocak’ta yemin ederek başkanlık görevi devralmasından çok kısa bir süre önce yapılmış oluyor.

Bu kapsamda geçen hafta 80 ana muharebe tankı ve yüzlerce zırhlı araç Doğu Avrupa ülkelerine kara ve demiryoluyla ulaştırılmak üzere Almanya’ya ulaştı.

Amerikan zırhlı tugayı da aynı planın parçası olarak Baltık ülkelerinde askeri tatbikatlar yapacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre; bu güçlerin 9 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor.

Fakat Donald Trump’ın seçilişiyle ABD’nin bu askeri duruşu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda soru işaretleri doğdu.

Trump’ın ABD Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis, muhtemelen bu akşam Senato’da onaylanacağı oturumda bu konudaki soruları yanıtlayacak.

Son güncelleme: 13:1412.01.2017
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