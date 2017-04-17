Son dakika… Dış basından “Türkiye’ye referandum” bakışı

Tüm dünya bugün Türkiye'deki anayasa referandumuna kilitlendi. Dış basının birinci haber olarak manşetlerden verdiği haberlerde Türkiye'nin geleceğine dair yorumlar ön plandaydı.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi seçim sonuçlarını internet sayfasında ilk haber olarak, “Huzur İçinde Yat Türkiye, 1921-2017” (RIP Turkey 1921-2017) başlığıyla verdi. Haberde, “Recep Tayyip Erdoğan sadece anayasa referandumunu kazanmadı, ülkesinin modern tarihinin bir bölümünü kalıcı olarak kapattı” yorumu yapıldı.



New York Times'ın deneyimli Türkiye muhabiri Patrick Kingsley, referandumun ardından yaptığı değerlendirmede seçimlerin ‘korku atmosferinde' gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimiyetini artıracağını söyledi.

İngiliz BBC ise “Erdoğan yetkilerini artırdığı oylamayı kazandı” başlıklı haberinde, “referandumu kıl payı kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2029’a kadar görevde kalabilecek” yorumunda bulundu.

İngiliz Independent, “Erdoğan, kendisine yeni yetkiler veren oylamayı kazandığını açıkladı” derken, muhalefetin, oyların yüzde 40’ını yeniden sayılmasını istediğini yazdı.