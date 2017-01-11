Trump’tan ABD medyasında çıkan ‘uygunsuz bilgi’ iddialarına yalanlama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, medyada yer alan ve "Rus istihbaratının kendisiyle ilgili uygunsuz materyaller elde ettiği" yönündeki iddialara tepki gösterdi. Rusya cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, medyada yer alan ve "Rus istihbaratının kendisiyle ilgili uygunsuz materyaller elde ettiği" yönündeki iddialara tepki gösterdi. Rusya cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Rus istihbaratının Trump hakkında “utanç verici bilgilere” sahip olduğu öne sürülmüştü.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin haberlerden hiç bahsetmeden, “SAHTE HABERLER! BÜTÜNÜYLE SİYASİ BİR CADI AVI!” yazdı.

İLGİLİ HABER Meryl Streep'ten Trump'a zehir zemberek sözler

Trump’ın Beyaz Saray’a çıkmadan 9 gün önce, bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Basın toplantısının konusunun ise, Trump’ın ticari işleriyle arasına mesafe koymasına ilişkin attığı adımlara yönelik olacağı düşünülüyor.

MOSKOVA İLE GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Medyada yer alan haberlerde, Trump’ın kişisel doğasının yanı sıra, seçim kampanyasını yürüten ekip ile Moskova arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.

ABD istihbarat yetkililerinin konuya ilişkin raporunu Trump ve şu anki ABD Başkanı Barack Obama’ya ilettiği bildiriliyor.

Fakat istihbarat servislerinden söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

Rusya cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ellerinde, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın itibarına zarar verecek bilgiler bulundurmadıklarını belirtti.

Amerikan istihbaratı, 8 Kasım’daki Başkanlık Seçimleri’ne giden süreçte Demokratların e-postalarının hack’lenmesinde doğrudan Rusya’nın payı olduğu yönünde bir rapor hazırlamıştı.

İLGİLİ HABER CIA'in gizli raporu basına sızdı!

Raporda, Moskova Yönetimi’nin Trump’ın kazanması için seçimlere müdahil olduğu vurgulanmıştı.

Bu iddiaları her fırsatta reddeden Trump, son haftalarda, söz konusu bulguları kabul etmesi için baskı altındaydı.