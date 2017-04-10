Zarrab ve Atilla davaları birleştirilmesi teklifi

New York JFK Havalimanı´ndan Türkiye´ye dönerken 27 Mart tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile New York´ta bir yıldır tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf´ın davaları birleştirilmesi için mahkemeye dilekçe verildi.

Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve daha sonra istifası istenen, ancak istifa etmemesi üzerine kovulan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara´nın yerine vekalet eden Joon H. Kim, ABD´nin İran´a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile hakkında 50 milyon dolar para cezası, 75 yıl da hapis cezası istenen Reza Zarrab ile aynı suçlamalarla tutuklanan, hakkında 2 milyon dolar para cezası, 50 yıl da hapis cezası istenen Mehmet Hakan Atilla´nın davalarının birleştirilmesini istedi.

Başsavcı vekili Joon H. Kim, mahkemeye sunduğu 29 sayfalık dilekçede, tutuksuz sanıklar Muhammed Zarrab, Can Zarrab, Kamelya Cemşidi ve Huseyin Najafzade´nin yanı sıra, tutuklu sanıklar Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla´nın aralarında bulunduğu isimlerin, “suç niteliklerinin aynı olduğu gerekçesiyle” davaların birleştirilmesini istedi.

Sarraf ve Atilla, 24 Nisan tarihinde New York´ta yargıç karşısına çıkacaklar.

DHA