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Öğrenciler, LYS sınavlarına 81 il merkeziyle birlikte 34 ilçede girebilecek

Öğrenciler LYS sınavına Lefkoşa ve 81 il merkeziyle birlikte 34 ilçe merkezinde de girebilecek.

14:465 Nisan 2017
Eğitim
Öğrenciler, LYS sınavlarına 81 il merkeziyle birlikte 34 ilçede girebilecek
Öğrenciler LYS sınavına Lefkoşa ve 81 il merkeziyle birlikte 34 ilçe merkezinde de girebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sınava girilebilecek olan ilçeler şu şekilde açıklandı :
“Adana – Ceyhan , Kocaeli-Gölcük, Adana – Kozan , Kocaeli-Körfez, Ankara-Polatlı, Konya-Ereğli, Antalya-Alanya, Manisa-Akhisar, Antalya-Manavgat , Manisa-Salihli, Aydın-Nazilli , Manisa-Turgutlu, Balıkesir-Bandırma, Kahramanmaraş-Elbistan, Bursa-İnegöl, Muğla-Fethiye, Diyarbakır-Bismil , Ordu-Ünye, Diyarbakır-Ergani, Samsun-Bafra, Gaziantep-Nizip, Samsun-Çarşamba, Hatay-Dörtyol, Tekirdağ-Çorlu, Hatay-İskenderun ,Tokat-Erbaa, Mersin-Tarsus, Şanlıurfa-Siverek, İzmir-Menemen, Van-Erciş, Kırklareli-Lüleburgaz , Zonguldak-Ereğli, Kocaeli-Gebze, Osmaniye-Kadirli”.

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