Özel okullara yüksek zam engeli

Milli Eğitim Bakanlığı velilerden gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçti. Özel okulları mercek altına aldı. Artık bu okulların ücretleri elektronik ortamda takip edilecek. Yüksek zam yapan kurumlara ise önce para ardından kapatma cezası uygulanacak.

MEB, ‘okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla enflasyon artı yüzde 5 ilave artış yapılabileceği'ne dair yönetmeliğe uymayan okullara asgari ücretin 5 katı para cezası verecek. İkinci ihlalde ceza 44 bin TL'nin üzerine çıkacak. Üçüncüde okul kapatılacak. Bakanlık, ücretlerin banka üzerinden ödenmesi için de uyardı. MEB, özel okulların ücretlerine yapacakları zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini geçen yıl kurulan ‘elektronik takip' sistemiyle denetlemeye başladı. Bakanlığın velilere uyarısı, ücret ödemelerini banka üzerinden yapmaları oldu

Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre; velilerden gelen şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretlere yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini, geçen yıl kurulan ve okulların da ücret bilgilerini girmek zorunda olduğu “elektronik takip” sistemiyle denetlemeye başladı. Belirlenen oranda zam yapmayan okullara ise önce asgari brüt ücretin 5 katı, ikinci tekrarında bunun 5 katı ceza, üçüncüsünde de kapatma cezası uygulanacak.

VELİ-ÖZEL OKUL SÖZLEŞMESİ VAR

Velilerin mağduriyet yaşamaması için de özel okullara yapılan ödemelerin bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi de hükme bağlanmıştı. Örneğin geçen yıl 10 bin liraya kaydolan bir öğrencinin bir sonraki yıl ödeyeceği kayıt ücretinin en fazla 11 bin 800 lira olması gerekirken, bu rakamın üzerinde bir ücret istenmesi halinde, bakanlığın elektronik takip sistemi devreye giriyor. Mevzuata aykırı artışların sistemden tespiti ile gerekli idari para cezası işlemi başlatılıyor. Bakanlık müfettişleri, özel okullara ilişkin ücret artışıyla ilgili denetimlerinde, öğrencinin kaydolduğu yıldaki ücret ve veli ile yapılan sözleşmeyi esas alıyor. Müfettiş denetimlerinde, bakanlığın belirlediği artış oranının üzerinde veliden başka

bir miktarın talep edilip edilmediği de inceleniyor.

ÖZEL OKULLARA ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ OKUTMA ZORUNLULUĞU

Elektronik takip dışında, velinin ara sınıflarda ücret artışının bakanlığın belirlediği oranın üzerinde çıkması halinde yapacağı şikâyetler de mercek altına alınarak inceleniyor. Bakanlığın yönetmelik değişikliğinin ardından özel okullarda bursluluğa ilişkin de düzenleme yapılmıştı. Özel okullarda, yüzde 3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu bulunuyor. Bu oranın altında öğrenci okutan özel okullara da brüt asgari ücretin 5 katı kadar ceza verilebileceği hükmü yer alıyor.

ÖNCE PARA CEZASI SONRA KAPATMA

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ücret artışına uymayan okullara uygulanacak cezaları belirliyor. Buna göre ücret artışında kurala uymayan okula önce asgari ücretin 5 katı yani yaklaşık 8 bin 877 TL para cezası geliyor. İkinci kez tekrarlayan okula bu kez 44 bin TL'nin üzerinde ceza, üçüncü tekrarda ise kapatma cezası geliyor.