AB mahkemesinden Uber görüşü

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, üye devletlerin, Uber’in yasa dışı bulunan ulaştırma hizmetlerini yasaklayabileceği ve cezalandırılabileceği yönünde görüş verdi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Uber hizmetlerinin kıta Avrupası’nda yasaklanabileceği yönünde görüş bildirdi. UBER Fransa’da hakkında açılan davalara itiraz ederek Avrupa Adalet Divanı’na gitti.

Başsavcı Szpunar, Fransa'nın Uber’e yönelik açtığı ceza davasında, üye ülkelerin UberPop gibi yasa dışı bir biçimde ulaştırma alanında faaliyet gösterenlere yönelik yasaklamalarda ve cezalandırmalarda bulunabileceği görüşünü açıkladı.

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UberPop hizmetinin ulaştırma alanına girdiği ve dijital bir platform olarak veri toplumu hizmeti sayılmaması gerektiğini belirten Başsavcı, Uber’in engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin AB Komisyonu tarafından değerlendirilmesinin gereksiz olduğunu kaydetti.

Başsavcının görüşünün, bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Mahkemenin alacağı karar AB üyesi bütün ülkeler için geçerli olacak.