ABD’nin elektronik cihaz yasağı kalkıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönündeki uçuşlarda uygulanan elektronik yasağının yarından itibaren kalkacağını açıkladı.

SHGM´nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı çarşamba günü itibarıyle kalkıyor” denildi.

ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı çarşamba günü itibarıyle kalkıyor. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) July 4, 2017

ABD´nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin Atatürk Havalimanı´nda güvenlik kontrollerini tamamladıkları ve konuyla ilgili yasağın yarından itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi verdiği öğrenildi. ABD yasağı 22 Mart´ta uygulamaya başlamış ve aralarında Türkiye´nin de olduğu 8 Müslüman ülkedeki 10 havalimanından yapılan seferlerde yolcuların yanına cep telefonundan büyük elektronik eşyaları kabine almalarını yasaklamıştı.

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Bu gelişmeler üzerine Atatürk Havalimanı´na tomografi cihazları gibi çalışan üç boyutla tarayıcılar getirilerek güvenlik en yüksek seviyeye yükseltilmişti. Yasağın ardından İngiltere de benzer uygulamayı başlamıştı. İngiltere’nin de alınan ek güvenlik önlemleri içinde yasağı ABD’nin ardından kaldırması bekleniyor.