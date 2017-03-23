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Ekonomi Bakanı Mercedes’ini bıraktı

Almanya'yla yaşanan krizin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Mercedes makam otomobilini bıraktı. Yerine binlerce euro değerindeki Japon Lexus'a binecek. Zeybekci makam otomobilini değiştirirken Almanya'yı protesto etme amacı gütmediğini belirtti. Bakanın yeri makam aracının değeri 1.3 milyon TL
14:1923 Mart 2017
Ekonomi

Ekonomi Bakanı Mercedes’ini bıraktı paylaşan: Sozcu
Almanya'yla yaşanan krizin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Mercedes makam otomobilini bıraktı. Yerine binlerce euro değerindeki Japon Lexus'a binecek. Zeybekci makam otomobilini değiştirirken Almanya'yı protesto etme amacı gütmediğini belirtti. Bakanın yeri makam aracının değeri 1.3 milyon TL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde Türkiye’nin sorun yaşadığı Almanya’da üretilen Mercedes marka makam otomobilini, Japon Lexus marka LS 600 l model otomobille değiştirdi. Zeybekçi, değişikliğin protesto amaçlı olmadığını söyledi.

Almanya- Türkiye arasında yaşanan sorunlar, bu ülkede yayın yapan Bild Gazetesi’nin kendisi hakkında kişilik haklarını ihlal edici ağır ifadeler kullanmasının ardından, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kullandığı Alman malı Mercedes marka makam otomobilini değiştirdi. Otomobilin fiyatı ise 320 bin euro.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği Denizli ziyareti öncesi, iki gündür Denizli’de bulunan Zeybekci’nin, Mercedes marka makam otomobili yerine Japonya’da üretilen Lexus marka makam otomobilini kullanması dikkat çekti. Zeybekci’nin hareketi, son gelişmeler nedeniyle bir tavır olarak değerlendirildi.

12ph21hp21hpEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise makam otomobilini Zeybekci, makam otomobilinin değiştirmesinin nedenini soran basın mensuplarına şunları söyledi:

“Bir bakan olarak bütün seyahatlerimizde yerli otomobil demiyorum, Türkiye’de üretilmiş otomobilleri kullanabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef çok aşırı seyahat eden birisiyim. Aşırı seyahat ve hızlı seyahat mecburiyetimiz oluyor. Bu performansı gösterebilecek araçlar konusunda seçme aralığımız daralıyor. Dolayısıyla illa ki Alman arabası kullanmak ya da kullanmamak gibi tercihim olmadı. Gönlümden geçeni söyledim sadece. Türkiye’de işçilerimizin emekleriyle fabrikalarımızda üretilmiş araçları kullanabilmeyi isterdim. Böyle bir protesto veya karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Tercihimiz o oldu. Diğer araçlarımızla ilgili de aynı şekilde farklı alternatifleri de değerlendirmek istiyoruz. Bu şekildeki tercihimizi ekibimizdeki diğer araçlara doğru genişleterek devam etmek istiyoruz.”

DHA

 

Başbakan ne demişti?
Başbakan Binali Yıldırım 2017 yılı bütçesini değerlendirirken kamuda tasarruf oranlarının artırılacağını söylemişti. Yıldırım, “Kamu, devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar, işte yeni bina alma, yeni araba alma vesaire gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan kaçınacağız. Bir anlamda vatandaşlarımızdan bir şey isterken, 'Haydi dövizini bozdur, ülkene, ekonomine omuz ver' derken, önce devlet kurumları olarak bizim elimizi taşın altına koymamız lazım,” ifadelerini kullanmıştı.

 

Son güncelleme: 15:3223.03.2017
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