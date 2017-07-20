Batık kredi devlet sırrı oldu

Kamu bankalarının batık kredileri “Sır” kabul edildi ve açıklanmadı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kamu bankalarının batık kredileriyle ilgili soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredilerin geri dönüş bilgilerinin açıklanamayacağını bunun “bankacılık sırrı” olduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ziraat Bankası, Halkbank ve Türk Eximbank'ın geri dönüşümü sağlanamayan kredi miktarıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Gürer, üç kamu bankasının yargıya intikal eden toplam alacak miktarı ve ‘donuk kredi' haline dönüşen firma sayısının açıklanmasını istedi.

BİLGİ VEREMEYİZ

Gürer, ayrıca 15 Temmuz sürecinden sonra Ziraat Bankası'ndan, Halkbank'tan ve Türk Eximbank'tan kredi kullanıp terör örgütü ile ilişkilendirilerek faaliyeti sona erdirilen ya da el konulan sakıncalı firma sayısını ve kredilerin geri dönüşümünün sağlanması için nasıl bir işlem yapıldığını da sordu.

Önergeyi Başbakan Yıldırım adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıtladı. Şimşek, Bankacılık Kanunu gereği, bu konuların müşteri sırrı kapsamına girdiğini ve detaylı bilgi verilemeyeceğini belirtti.

Bakan Şimşek'in soru önergesine yanıtı şöyle oldu:

“Krediler için alacakların idari ve yasal yoldan tahsili çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yargıya intikal etmiş ve icraya verilmiş alacakların toplam tutarı, bu firmaların sayısı ile 15 Temmuz sonrası FETÖ/ PDY terör örgütü ile ilişkilendirilerek faaliyeti sona erdirilen ya da el konulan sakıncalı firmalara kullandırılan kredi tutarı, bu firmaların sayısı, kredilerin geri dönüş bilgisi ve bu krediler için yapılan işlemlere ilişkin detaylı bilgiler, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.”