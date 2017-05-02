BTK’dan internet tarifesi açıklaması

İnternet sağlayıcılarının kotanın aşılmasının ardından parayla GB (gigabyte) satacakları tarifeleri piyasaya sürmeleri tepki çekti. BTK yetkilileri, 'tarifeler tam ortaya çıksın gereken bir şey varsa yapılır' açıklamasını yaptı.

1 Mayıs itibariyle, sabit internetteki Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) iyileştirilmeye gidilmesinden sonra operatörlerin sunmaya başladığı yeni tarifeler tartışmalara neden oldu.

Bu tarifelere göre yeni abonelere, AKN sunulmayacak ve kotalarının bitmesi durumunda GB başına ücret ödemeye başlayacak. Örneğin; 35 GB'lık bir paket alan kullanıcı, bu limiti geçtiğinde hızı düşmeyecek, ama GB başına ödeme yapacak. Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Can’ın haberine göre; Kullanıcıların sosyal ağlarda tepki göstermeye başladığı operatörlerin bu yeni stratejisi, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yakın takibinde. BTK yetkilileri, operatörlerin yeni tarife paketlerini incelediklerini ifade ederek, “Her operatör geçiş süreci içerisinde AKN'siz tarifeleri sunacak. Ancak regülasyona aykırı her duruma müdahale ederiz. Tarifeleri bir görelim. Eğer düzenlemelere aykırı bir durum olursa çalışma yapılır” dedi.

LİMİTSİZ, AKN'SİZ PAKETLER

Söz konusu paketlerin yeni aboneler için geçerli olduğunu belirten BTK yetkilileri şunları söyledi: “Mevcut aboneler kesinlikle hiçbir şekilde ekstra ücretlendirilemez. Aynı zamanda AKN iyileştirmesi kapsamında önceki dönemlere göre daha hızlı bağlantı ve gece 02.00 ile 08.00 arası AKN sınırlaması olmadan kullanım sunulacak. Şu anda kullanıcılar yeni düzenlemenin tadını çıkarsınlar” diye konuştu. Ayrıca yetkililer, operatörlerin herhangi bir regülasyon zorlaması olmadığı halde limitsiz ve AKN'siz paketleri sunmaya başladıklarını belirtti.