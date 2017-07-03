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Demirin gümrük vergisi düşürüldü

Demir ve alaşımsız teli hammadde olarak kullanan firmaya ek gümrük vergisi yüzde 30'dan yüzde 5'e indirildi.

09:103 Temmuz 2017
Ekonomi
Demirin gümrük vergisi düşürüldü
Demir ve alaşımsız teli hammadde olarak kullanan firmaya ek gümrük vergisi yüzde 30'dan yüzde 5'e indirildi.

Demir ve alaşımsız teli hammadde olarak kullanan firmalara ilave gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapan kararla, bu kapsamdaki ilave gümrük vergisi kararına dip not ekleyen kararla; demir ve alaşımsız çelikten telleri kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından bu kapsamda yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Söz konusu ürünün ithalatında geçerli ilave gümrük vergisi oranı bazı ülkeler için sıfır iken, bazı ülkeler için yüzde 25 olarak uygulanıyor.

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