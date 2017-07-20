Despacito rekor kırdı… Despacito dinle

Despacito çılgınlığı dünyada devam ederken şarkı Spotify'da 4.6 milyar kez dinlenerek rekor kırdı.

Şu sıralar herkesin dilinde… Deeespaacito! Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ve Dady Yankee’nin birlikte seslendirdiği şarkı dijital müzik tarihinin rekorunu kırdı. Şarkı sadece Spotify’da 4.6 milyar kez dinlendi.

Financial Times’ın haberine göre; şarkı İngiltere’den Rusya’ya kadar 35 farklı ülkede liste başı oldu. Şarkı aynı zamanda İspanyolca müziklere de ilgiyi büyüttü. İspanyolca’nın küresel müzik pazarına ilk büyük girişi (Tükiye’de de az dans edilmedi) 1996 yılındaki Macarena olmuştu.

Latin müziklerinin başta İspanya, Meksika ve Brezilya olmak üzere dünyada hatırı sayılır bir müşteri kitlesi var. Streaming gelirleri geçen yıl yüzde 57 arttı.

Universal Music’in CEO’su Lucian Grainge yıllarca yapılan yatırımların ardından, “Artık İspanya, Meksika ve Brezilya’dan çıkan şarkıları kolayca dünyada hit yapabiliyoruz” diyor.

Despacito ve Macarena şarkılarının dağıtım süreçlerinde bulunan Universal’ın Latin America CEO’su Jesus Lopez stream servislerin müzik satın alma süreçlarını demokratikleştirdiğini savunuyor. Lopez, “Eski yıllarda radyo istasyonlarını şarkılarmızı çalmaları için ikna etmeye çalışırdık. Fakat şu anda İtalya’da Fransa’da bir şarkının kendiliğinden popüler olduğunu görebilirsiniz” diyor.

BİR ŞARKI SPOTIFY’DA NASIL POPÜLER OLUR?

Spotify yeni çıkan şarkıları öncelikle yerel listelere alıyor. Eğer şarkı burada iyi reyting alırsa algoritma tarafından bölgesel listeye alınıyor daha sonra da küresel listede kendine yer buluyor şarkı.