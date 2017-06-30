Devletin ajansı da zam diyemedi!

İşte basın özgürlüğü! Toplu taşımadaki yapılan fahiş zamma, iktidara yakın medyanın zam diyememe çabaları sosyal medyanın alay konusu olurken, yine devletin resmi haber ajansı AA'da servis ettiği haberle sosyal medyada gündeme oturdu.

Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın iki büyük şehirde toplu taşımada yapılan zam haberlerini servis etme şekli sosyal medyada tepki çekti. Bugün İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zammı “İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi” diye servis ederken, geçtiğimiz yıl İzmir’de ulaşım araçlarına gelen zammı “İzmir’de ulaşıma zam” diye servis etmişti

ÇİFTE STANDART

2016 yılında İzmir’de ulaşım araçlarına gelen zammı “İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 8,33 zam yapıldı. Yıllık 125 TL kullanım bedeli olan 60 yaş kartları kaldırılırken, 60-65 yaş arası vatandaşlar, öğrenci biniş bedeli olan 1,50 lira ödeyecek” dedi.

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Bugün istanbul’da ulaşım araçlarına yapılan zammı ise, “İETT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu ulaşım ücretleri yeniden düzenlenerek yarından itibaren toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni ücret tarifesine geçildi. Yeni tarifede tam aylık mavi kart ücreti 205, indirimli aylık mavi kart 125, öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 85 liraya yükseltildi. İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri tam 2,30’dan 2,60 liraya, öğrenci 1,15’ten 1,25 liraya, indirimli 1,65’ten 1,85 liraya çıkarıldı” diye servis etti