Dolar ne kadar oldu?

Global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği dolar/TL 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Bankacılar, Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalanan kurda henüz bir yöne kırılım gerçekleşmediğini; bunun için yeterli sebep oluşmadığını belirtiyorlar.

Piyasalarda ise bugün yoğun veri gündemi de takip edilecek. İç piyasalarda Mayıs ayı dış ticaret verileri, Hazine’nin ilk çeyrek borç istatistikleri ve önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma programı izlenecek.

Dış piyasalarda ise Almanya işsizlik, İngiltere GSYH, Euro bölgesi öncü enflasyon, ABD kişisel gelirler, tüketici harcamaları, çekirdek PCE, Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikası döneminin sonuna yaklaşıldığı sinyallerini vererek sterlin, euro ve Kanada dolarına değer kazandırmalarıyla beraber kayıplarına bugün de devam ederken; Asya borsaları Avrupa ve ABD piyasalarındaki zayıf seyirden olumsuz etkilendi.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi .DXY yüzde 0.1 düşerek 95.505’e geriledi ve haftalık bazda yüzde 1.8’lik kayba hazırlandı. Endeks bu hafta bir seans hariç tüm seanslarda düştü. Aylık bazda yüzde 1.45 aşağıda olan dolar endeksi, bu çeyrek genelinde de yüzde 4.8 kayıpta.

Dolardaki zayıf seyir dolar/TL’nin de tarihi rekorlardan gerilediği 3.50’li seviyelerden yukarı yönlü anlamlı bir kırılım yaşamasının önüne geçen önemli nedenlerin başında yer alıyor.

KapitalFX tarafından yayımlanan günlük bültende, “TL adına net bir olumsuzluktan 3.54 üzerinde bahsedebileceğiz, bu durumda da 3.58 bir sonraki bandın içindeki hedef olabilecektir. 3.54 kırılamadığı sürece ise kurun 3.51/3.54 bandında konsolide olmasını bekleyeceğiz. Geniş resimde de kurun 3.48 altında kalıcılık sağlayamadığı da görülmektedir” görüşüne yer verildi.

Dün akşam saatlerinde 3.52 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah saat 08.53’te güne 3.5263/3.5274 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7781/3.7794, euro/TL 4.0299/4.0315 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.52, valörde son işlemde yüzde 10.54 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.18, valörde son işlemde yüzde 11.20 seviyesindeydi.

REUTERS