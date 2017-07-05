Dolar ne kadar oldu?

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında küresel piyasalara paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de ABD tatilinin ardından bugün ABD tahvil getirileri ve dolardaki küresel seyir takip edilecek. Dolar güne 3.5555/3.5576 seviyesinde başladı.

Bankacılar 30 Mayıs’tan beri ilk kez 3.56 seviyesinin test edilmesinin ardından ABD tahvillerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olması bekleniyor.

ABD’de piyasalarının dün tatil nedeniyle kapalı olması ve piyasaya yön verecek verilerin olmaması nedeniyle sakin bir seyir görülürken, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları hareketlilik yaratabilir.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri bugün yüzde 2.32’de bulunurken doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi ise Cuma günü gerilediği dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470’ten yeniden yükselişe geçerek TSİ 0854’te 96.223 seviyesinde.

Bu gelişmeler aralarındaki TL’nin de yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde de sert yükselişi beraberinde getiren en büyük etken oldu. Dolardaki zayıf seyir bugüne kadar dolar/TL’de yukarı yönlü kırılım gerçekleşmemesinde en önemli etken olarak gösteriliyordu.

Haftaya 3.52’nin hemen altında başlayan ve 30 Mayıs’tan beri ilk kez 3.56 seviyesini test eden dolar/TL dün günü 3.56 civarında tamamladı.

Kur bu sabah da güne saat 0855’te 3.5555/3.5576 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7959/3.7984, euro/TL 4.0364/4.0393 seviyesinde.

Bankacılar kurda 3.55 üzerindeki seyrin 3.58’e doğru yükselişi olası kıldığına da dikkat çekiyorlar.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde n spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.61 valörde son işlem yüzde 10.65 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.20 oldu.

REUTERS