Dolar ne kadar oldu?

Dün açıklanan Fed tutanakları öncesi 3,61 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL, bu sabaha da aynı seviyelerde başladı.
Türk Lirası dün gelişen piyasa arasında yüzde 1’e yakın düşüşle en fazla değer kaybeden para olurken dolar/TL bugün en düşük 3,6038, en yüksek 3,6102 seviyesini gördü. Euro/TL ise 4.09-4.10 bandında seyrediyor.
Fed yetkilileri Haziran ayı FOMC tolantısında, Fed’in büyük tahvil ve diğer varlıklar portföylerinin önümüzdeki birkaç ay içinde küçültülmeye başlanmasına hazır olduklarını ortaya koydular.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin Haziran ayı toplantısının dün yayınlanan tutanakları, Fed yetkililerinin ABD hisse senedi piyasasında artan riskler konusunda endişeli oldukarını ortaya koydu.
IMF eski ekonomisti Kennet Rogoff, Çin’de artan borç seviyelerinin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu, burada yaşanacak bir krizin herkesi vuracağını söyledi.
ABD, nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle, gerekirse Kuzey Kore’ye karşı askeri güç kullanabileceğini açıkladı.
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