Dolar ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Kuzey Kore ve ABD arasında tırmanan nükleer gerilimle zayıflayan dolar güne 3.67 seviyesinden başladı. Ancak gün içerisinde yükselişe geçen dolar/TL 3.70'i gördü. Altının gramı 152.8 TL'yi, çeyrek altın fiyatı ise 251.2 TL'yi gördü.

Kuzey Kore ile ABD ve Çin arasında artan “nükleer gerilim”in baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar güne 3.67 seviyesinden başlamıştı. Ancak dolar/TL pazar günü yapılacak referandum öncesi, yurt dışı piyasaların paskalya nedeniyle tatil olması ve alım yapılmaması nedeniyle tırmanışa geçerek 3.70’i gördü.

Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı yükselen dolarla 152.8 TL’yi görerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da 251,2 TL’yi görerek rekor kırdı. Uluslararası piyasada ise spot altın fiyatları bir önceki seans gördüğü beş ayın zirvesine yakın seyrini sürdürürken, birçok ülkede bugün Kutsal Cuma tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi sınırlı kaldı. Spot altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1,287.32 dolardan işlem gördü.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan referandum öncesi ve sonrası piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enver Erkan şöyle dedi:



Referandum belirsizliği ile geçen işlem haftasından sonra piyasalar artık sonuçları değerlendirecek ve sonraki fasıllara ilişkin ihtimalleri de göz önünde bulunduracaktır. Pazar akşamı ile beraber başlayacak fiyatlamalar söz konusu olacak, hatta şunu diyebiliriz ki; ortadan kalkacak belirsizlik belki piyasaların bir süre için nefes almasına da yarayacak. Ancak piyasanın her iki sonuçta da ekonominin gerçeklerine dönmesi uzun zaman almayacaktır. Ortaya çıkacak sonuç “bıçak sırtı” görünüyordu anketlere göre, bu yüzden piyasa öncesinde belli bir ihtimale ağırlık veremedi. Bu da Türk finansal varlıklarında dalgalı bir seyrin görülmesine yol açtı. Bugün de Kuzey Kore haberlerinden negatif etkilenen KRW ile birlikte negatif bölgede yer alan tek EM para birimi olarak TRY öne çıkmaktadır.

ʻʻ Piyasa referandumdan sonraki fasıllara ilişkin ihtimalleri de göz önünde bulunduracaktır... Enver Erkan

Aslında Türk finansal varlıklarına gelecek olan muhtemel değerlenmenin de kısa vadede kalacağını bekliyorum. USD/TRY kuru 3,64 seviyelerine kadar çekildikten sonra haftanın sonuna doğru tekrar yükseldi. 3,50 altında kalıcı bir seyir tutturmasını zor buluyorum. Özellikle seçimlerden sonra Suriye sorunu, jeopolitik riskler, AB ile ilişkiler gibi pek çok fasıl ortaya çıkacak. Buna olası “erken seçim” spekülasyonlarını da ekleyelim. Uzun dönemde iyimserlik için ekonomi gündemine odaklandığımızın ve yapısal reformları uygulamaya geçireceğimizin algısını özellikle yabancı yatırımcı tarafında uyandırabilmemiz lazım. Yapısal reformların uygulanırlığı noktasından uzakta olduğumuzu ve referandum sonuçlarının politik belirsizliği ortadan kaldırmayacağını düşünüyorum.

USD/TRY düşük seviyelerden kurumsal taleple beraber yeni bir yükseliş eğilimine girebilir. Açıkçası 3,80 üzeri seyrin de önümüzdeki birkaç ay içinde normalleştirileceğini düşünüyorum. Kurun yukarı gitme hızını içerisi kadar Fed'in ne yapacağı da belirleyecek. O da Trump'ın ne yapacağına bağlı. Trump'ın son açıklamalarının USD'ye momentum kaybettirmesi o yüzden bir anlamda avantajımıza oldu. Ancak yine Trump'ın özellikle vergi indirimi konusunda ne yapacağı (ki Temmuz'da açıklaması bekleniyor) ve bunun Fed'in faiz artırımı ve bilanço küçültme gibi konularda nereye yönelteceği de ana etmenler olacaktır.