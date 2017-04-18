Dolar ne kadar oldu?

Referandum ardından yaşanan siyasal gelişmeler sebebiyle dolar/TL oylamadan sonra ilk kez dün akşam 3.71'in üzerine çıktı. Dolar/TL şu an 3.70 civarında seyrediyor.

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar gibi unsurlar TL’de değer kaybının sürmesine neden oluyor.

Dün saat 1840’ta 3.6641/3.6647 seviyesinde olan dolar/TL akşam saatlerinde 3.7151 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah erken saatlerde de 3.71 seviyesinde olan dolar/TL saat 0912’de 3.6925/3.6943 seviyesinde bulunuyor.

‘PİYASA İKNA OLMADI’



Referandum sonrası kurdaki ilk pozitif etkinin uzun sürmesinin zaten beklenmediğini söyleyen bir bankacı, “Ancak gerçek fiyatlamalar dönüş biraz hızlı oldu gibi görünüyor. AB’nin referandum sonuçlarına mesafeli yaklaşımı, OHAL’in uzatılması gibi unsurlar piyasada tedirginlik yaratıyor. Diğer taraftan yapısal reformlara dönük dün gelen açıklamalara da piyasalar pek ikna olmuş görünmüyor. Kurda yukarı hareketin devam etmesi olası bu durumda 3.70-3.75 bandında hareket bekleyebiliriz” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Olağanüstü Hal’in (OHAL) üç ay daha uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının imzalandığını söyledi.

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51’in biraz üzerinde çıkan “evet” oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken, analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

KURUMSAL DOLAR TALEBİNDE HAREKETLENME

Analistlere göre yakın dönemde bir seçim ihtimalinin azalmasına karşın hükümetin ekonomiye odaklanmasından ziyade siyasi konuların ön planda kalma potansiyeli yüksek görünüyor. Bu da piyasalar açısından bir risk olarak görülüyor.

Başka bir bankacı ise referandumun meşruluğuna yönelik tartışmaların kur üzerinde baskı yarattığını söyleyerek, “Batı ile gerilim yaratacak sert konuşmaların da etkisi oluyor. Referandumdan evet çıkmasının piyasalarda olumlu fiyatlanacağını düşünen birçok yatırımcı öncesinde dolar/TL’de kısa pozisyon açmıştı. Kurumsal dolar talebi de aynı beklenti ile referandum sonrasına ertelenmişti” dedi.

Paskalya tatil sonrası Londra piyasalarının bugün açılacağını hatırlatan aynı bankacı, “Yabancının tavrını net görmemiz açısından bugünkü hareketler çok önemli olacak. Ancak referandum meşruiyet tartışması ve Batı’ya karşı açıklamalar dolayısı ile TL için çok pozitif bir gün olmayabilir” dedi.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8146/3.8169, euro/TL ise 3.9343/3.9366 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.85, valörde son işlemde yüzde 10.86 seviyesindeydi.nde bulunuyor.

REUTERS