Dolar ne kadar oldu? Dolar daha da düşer mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın reformlarını hayata geçiremeyeceği endişesiyle dolar küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserliğe paralel dolar/TL bu sabah 3.53'ün altında seyrini sürdürüyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 1530’da ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları verileri açıklanacak. Piyasalar asıl olarak ise Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki faiz toplantısını ve ardından Başkan Mario Draghi’nin yapacağı konuşmayı izleyecek.

Gündemin bir diğer önemli konusu ise Cuma günü açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi olacak. Dün küresel piyasaları takip eden ve anlamlı bir hareket görülmeyen dolar/TL saat 1718’de 3.5275/3.5282 seviyesinden işlem gördükten sonra bu sabah saat 0842’de 3.5243/3.5261 seviyesindeydi.

Analistler 3.53’ün altında kaldıkça dolar/TL’nin 3.50 seviyelerine gerilemeye deneyeceğini belirtiyor. Sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 3.7943/3.7965, euro/TL ise 4.0642/4.0665 seviyesindeydi.

Dolar, Cumhuriyetçilerin ABD’deki sağlık yasasını revize etme çabalarının sonuç vermemesinin ardından Başkan Donald Trump’ın vaat ettiği vergi indirimleri ve altyapı harcamalarını hayata geçiremeyeceği endişeleriyle Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mali harcamanın azalma ihtimali, özellikle de ABD’de düşük seyreden enflasyon göz önüne alındığında Fed’in para politikasını sıkılaştırmak için hızlı davranma ihtimalini azalttığından tahvil getirilerini aşağı çekti. Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks, dün Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviye olan 94.976’ya kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.16 yükselişle 94.761’de bulunuyor. Euro dün Mayıs 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 1.1583 dolara kadar çıktıktan sonra, bugün 1.1549 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

TAHVİL PİYASASI

Hazine’nin yüklü ihalelerinin takip edildiği tahvil-bono piyasasında Temmuz’da borçlanma rasyoları geçen ay olduğu gibi öngörülerin üzerinde gerçekleşti ancak küresel piyasalardaki toparlanma nedeniyle bu borçlanma ikincil piyasalarda faizler üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmadı.

Hazine Temmuz ayında düzenlediği altı ihale ile yaklaşık 2.7 milyar TL’si kamudan 13.3 milyar TL’si piyasalardan 16 milyar TL borçlandı. Bankacılar Hazine’nin itfaları ile karşılaştırıldığında böylece piyasalardan 5 milyar TL likidite çektiğine dikkat çektiler.

Son dönemde büyümeyi desteklemek için artan bütçe açığının finansmanı adına borçlanma rasyolarını artıran Hazine’nin borçlanma programı yakından izleniyor. Hedefin üzerinde borçlanmaların uzun süre devam etmesi halinde ikincil piyasada faizler üzerinde yıkarı yönlü baskıdan endişe ediliyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.66, valörde son işlem ise yüzde 10.57 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.37 valörde son işlem ise yüzde 11.33 seviyesinde oldu.

REUTERS