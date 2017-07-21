Dolar ne kadar oldu? Fitch’in Türkiye notu doları etkiler mi? 21 Temmuz 2017 Cuma

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlikle dün yükselen dolar/TL, ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla gerilerken, kur bu sabah 3.53 civarında hareket ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, Almanya ile yaşanan gerilim ve dış piyasalardaki hareketler izlenecek.

Öte yandan bugün piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye geçen yıl Almanya’ya toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’una denk gelecek şekilde 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalat tarafında ise Almanya 21.5 milyar dolar ve yüzde 10.8’lik payla Çin’den sonra Türkiye’nin en büyük ortağı konumunda bulunuyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, “Almanya’nın hem ihracat pazarı hem de turist sayısı olarak ciddi ağırlığı var. Dolayısıyla, gerilim sürerse hem ihracat hem de turizm gelirleri yoluyla cari denge ve büyümeyi belirgin şekilde olumsuz etkileyebilir” dedi. Çelik şöyle devam etti:

“Fitch konusunda ise kuruluşun kredi notunda herhangi bir değişim yapması öngörülmüyor ancak görünümle ilgili olarak durağandan pozitife çekmesini yönünde az da olsa bir beklenti var. Son değerlendirmeden bu yana bütçe göstergelerinde bozulma gördük. Ancak büyümedeki toparlanma, para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi gibi unsurlar görünümü olumlu etkileyebilir” dedi.

Fitch, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye’nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB+’ya indirdi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise “Piyasalar siyasi açıklamalara ve muhtemelen Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelecek olan Fitch kararına odaklı olacak. İyimser bir açıklama kuru 3.50 ve altına götürebilir, 3.57 üzerinde TL adına riskler artacaktır” dedi.

Almanya ile yaşanan gerginlik sonrası dün 3.5440’a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamaları ardından yönünü aşağıya çevirdi. Dün saat 1737’de 3.5237/3.5246 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0837’de 3.5280/3.5304 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saate 3.8094/3.8107 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8159/3.8187, 4.0972/4.0999 seviyesindeki euro/TL ise 1.4039/4.1073 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.53, valörde son işlemde yüzde 10.47 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.38, valörde son işlemde yüzde 11.37 seviyesindeydi.

EURO DEĞER KAZANIYOR

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında sıkılaştırmayı sonbaharda ele alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde tutunurken, Asya borsaları güçlü küresel ekonomik görünümün desteğiyle yaklaşık 10 yılın zirvesine çıktı.

ECB Başkanı Mario Draghi, merkez bankasının tahvil alım programında değişikliği ne zaman ele alacağı konusunda ise bir tarig vermedi. Ancak açıklamaları para politikasının gelecek yıl sıkılaştırılacağı beklentilerinin teyidi şeklinde değerlendirdi.

Euro, Draghi’nin ECB’nin tahvil alım programında kısıntıya gideceği beklentileriyle, dün yüzde 1 ile 27 Haziran’dan bu yana en yüksek kazanımı elde ederken, bugün de 1.1630 ile dünkü seviyelerde bulunuyor.

REUTERS