Facebook kendi kentini kuruyor

Facebook yüzüneden San Francisco/Menlo Park'taki ev fiyatları uçtu. Hal böyle olunca şirket çareyi 1500 apartmanlık dev bir lojman inşa etmekte buldu.

Sosyal medya devi Facebook 1500 apartmanlık lojman inşa etmek için çalışmalara başladı. Dünyanın dört bir yanından Facebook’ta çalışmaya gelen beyaz yakalılar California Menlo Park’taki ev fiyatlarını uçurdu. Guardian’ın haberine göre bölge sakinleri bu yüzden Facebook’u eleştiri yağmuruna tutarken Mark Zuckerberg ve ekibi çareyi 1500 apartmanlık dev bir lojman inşa etmekte buldu.

640 BİN İŞ FIRSATI DOĞDU

Zuckerberg yaptığı açıklamada lojmanın San Francisco’ya 50 kilometre uzakta olacağını çünkü kente yakın arazilerin çok pahalı olduğunu söyledi. Facebook’un küresel kampüsler başkan yardımcısı John Tenanes, “Amacımız Willow Kampüsü’nde bir yaşam yaratmak. Toplu taşımadan, süpermarkete kadar her şeyi sağlayacağız” diye konuştu. Menlo Park Belediye Başkanı Kirsten Keith 2010 yılından bu yana bölgede 640 bin yeni iş fırsatı doğduğunu belirterek, “Umarım diğer şirketler de Facebook’un yaptığı gibi bir kampüs planı ile gelir ev fiyatları çok yükselmeye başladı” diye konuştu.

EV FİYATLARI UÇTU

Facebook’un da aralarında bulunduğu Menlo Park’ta ortalama bir dairenin tutarı 2010 yılından bu yana 3 katına çıktı. Menlo Park’ta 2+1 daire şu an 3 bin 349 dolara kiralanıyor. Silikon vadisinde ortalama ev fiyatı 2012 yılında 535 bin dolarken şimdi bu rakam 888 bin dolara çıkmış durumda.