Faiz sinyali sterline yaradı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi’nin para politikasında teşviklerin devam edeceği yönündeki açıklamaları ile Euro’da başlayan yükseliş devam ederken, sterlin faiz artışı beklentileri ile hareketlendi. Euro ve sterlin dolar karşısında da güçlendi.

Para piyasalarına merkez bankalarından gelen açıklamalar yön vermeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin para politikasında teşviklerin devam edeceği yönündeki açıklamaları ile Euro'da başlayan yükseliş devam ederken, sterlin faiz artışı beklentileri ile hareketlendi. Euro ve sterlin dolar karşısında da güçlendi.

STERLİN 4.57 LİRAYA ÇIKTI

Geçen yıl İngiltere'de yapılan referandumdan sonra ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecine ilişkin belirsizliklerle kan kaybeden sterlin yönünü yukarı çevirdi. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, İngiliz ekonomisi tam kapasiteyle faaliyet göstermeye yaklaştıkça faizleri muhtemelen artırmaları gerekeceğini ve bunu da “gelecek aylarda” tartışacaklarını söyledi. Açıklamalar sterlinin değer kazanmasına neden oldu. Dolar karşısında 1.3047 sevilerini test eden sterlin, lira karşısında da güç kazandı. İngiliz Sterlini dün serbest piyasada 4.5980 liraya kadar yükseldi. Faiz artırımı beklentileri ile sterlindeki yükselişin devam edebileceği ifade ediliyor. Sterlin, Brexit referandumundan sonra 1.2432 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Serbest piyasada dolar 3.5040 liradan, Euro ise 4.0060 liradan güne başladı. ‘Süper Mario' lakaplı Draghi'nin açıklamaları ile hızla yükselişe geçen Euro ise Euro Bölgesi'nde eko nominin finans krizi öncesine döndüğünün görülmesi ile yükseliş trendini korudu. Ekonomideki iyileşme güven endeksine de yansıdı. Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi (ESI) haziranda 111.1 puana yükseldi.

BORSADA SATIŞLAR VAR

Bu gün açıklanması beklenen Euro Bölgesi haziran ayı enflasyon verisi Euro'yu güçlendirebilir. Ancak, uzmanlar, Almanya'da fiyatların artıyor olmasına rağmen, diğer ülkelerdeki enflasyon görünümünün hâlâ zayıf olduğuna dikkat çekti. Euro/dolar paritesi 1.1433 seviyesini test ederken, yurtiçi piyasalarda Euro 4.0241 liraya kadar yükseldi. Dolar günü 3.5220 liradan, Euro 4.0190 liradan sterlin ise 4.5820 liradan tamamladı. Yeni zirveleri zorlayan Borsa İstanbul ise güne yüzde 0.30'luk yükselişle 100.916 puandan açılırken, aynı zamanda tüm zamanların açılış rekorunu da kırdı. BIST 100 endeksi gün içinde 100.987 puana kadar yükseldikten sonra satışla karşılaştı. Borsa günü yüzde 0.42 kayıpla 100.190 puandan tamamladı.