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Google’a 2.42 milyar euro ceza

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro (9.53 milyar TL) cezaya çarptırıldı.

13:1127 Haziran 2017
Ekonomi
Google’a 2.42 milyar euro ceza
Dünyanın en büyük arama motoru Google, Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro (9.53 milyar TL) cezaya çarptırıldı.

Avrupa Birliği (AB), rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünyanın en büyük arama motoru Google’a 2.42 milyar euro ceza verdi. Söz konusu miktar, bugüne kadar pazarı bozmakla suçlanan bir şirkete karşı verilen en büyük para cezası.

Tarihi cezanın gerekçesi olarak Google’ın arama sonuçlarını kendi alışveriş karşılaştırma servislerinin lehine sonuçlanacak şekilde manipüle etmesi gösterildi. 7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedildi.

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Karar aynı zamanda Google’a rekabet koşullarındaki uygulamalarını 90 gün içinde bitirmesini emrediyor. Aksi halde Google yeni bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Komisyonu Rekabet Kurulu Şefi Margrethe Vestager tarafından yapılan açıklamada, rakip alışveriş servislerinin Google sonuçlarında görüntülenmesinin yüzde 90 oranında alt sıralara atıldığı ve tüketicilerin zarara uğratıldığı belirtildi.

Son güncelleme: 13:2827.06.2017
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