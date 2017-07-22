Hakan Atilla’dan kefalet başvurusu

New York’ta tutuklu bulunan ve 30 Ekim tarihinde jürili duruşmaları başlayacak olan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanmak için mahkemeye dilekçe verdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Razi Canikligil’in haberine göre; dilekçeye Atilla'nın Halkbank'tan ve diğer bankalardan 7 meslektaşının yazdığı güven mektupları da iliştirildi.

Yine ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasıyla bağlantılı bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarından yargılanacak olan Atilla'nın avukatı Victor Rocco, mahkemeye sunduğu kefalet başvurusu dilekçesinde , Atilla'nın aylık maaşının 10 bin dolar civarında ve eşi ile birlikteki toplam varlıklarının 800 bin doları bulduğunu belirterek, bu paranın tamamını kefalet için garanti gösterebileceklerini kaydetti.

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Sundukları kefalet paketinde Atilla'nın Manhattan'da mahkemeye yakın bir semtte küçük bir daire kiralayacağını, elektronik kelepçe ve özel güvenliği kabul ettiğini ve seyahat belgelerini de mahkemeye teslim edeceğini kaydeden avukat Rocco, bu sayede müvekkilinin davaya daha iyi hazırlanacağını belirtti.

JET SOSYETE DEĞİL

Atilla'nın jet sosyete hayat tarzlı bir insan olmadığına dikkat çeken Rocco, kefalet şartlarına uymayıp kaçması halinde Türkiye'de bir daha iş bulamayacağını ve geçim sıkıntısı yaşayacağını, bu yüzden kaçma lüksü olmadığını, ayrıca iddianamedeki asılsız suçlamaları savunmaya ve isminin temize çıkmasına kararlı olduğunu belirttti.