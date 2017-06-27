Havalimanlarında ilk 40’a giremedik

Dünyanın en yoğun limanları arasında olan Atatürk Havalimanı hizmet kalitesinde geriye düşerken, THY ise kalite sıralamasında 31’inciliğe kadar geriledi.

İstanbul'daki iki havalimanının yolcuların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığı belirtildi. Yolcu hakları ve tazminat talepleri konularında danışmanlık hizmeti veren Hong Kong merkezli AirHelp şirketinin 76 havalimanı ve 87 havayolu arasında yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 42'nci, İstanbul Atatürk Havalimanı ise 60'ıncı oldu.

Başta dakiklik ve hizmet kalitesi, ayrıca yolcuların hissiyatları dikkate alınarak yapılan havalimanları sıralamasında Singapur'un Changi Havalimanı birinci olurken, onun gibi hizmet kalitesinde 10'ar puan alan Münih ve Hong Kong havalimanları ikinci ve üçüncü oldu.

DAKİKLİKTE DURUM

Genel değerlendirmede 7.02 puanla 42'nci sırada yer bulan Sabiha Gökçen Havalimanı 8.5'lik zamanlama puanıyla, Arjantin'in Buenos Aires Havalimanı'nın ardından 17'nci oldu. Toplamda 60'ıncı sıraya oturan İstanbul Atatürk Havalimanı ise dakiklikte 7.9 puanla Las Vegas ve Pekin havalimanları arasında 43'üncü sıraya yerleşti. İki Türk havalimanının hizmet kalitesi de 10 üzerinden 6 puanda kaldı.

Singapur, havayolu şirketleri sıralamasında da birinciliği elde etti. Toplamda 8.73 puan tutturan Singapur Havayolları, dakiklikte 8.7, hizmet kalitesinde 10, tazminat taleplerini karşılamada 7.5 puan aldı. Geçen dönemlerde ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Etihad ve Katar'dan Qatar Airways ise Kış 2017 döneminde Uzakdoğulu rakiplerinin hemen arkasında yer aldı.

HİZMET KALİTESİ

Türk Hava Yolları (THY) Sonbahar 2016'da 7.82 puanla 18'inci olurken, son dönemde 7.57 puanla 31'inciliğe geriledi. THY'nin zamanlama puanı 8.6'dan 7.9'a, tazminatları karşılama puanı 6.9'dan 6.8'e düşerken, hizmet kalitesi puanı 8'de kaldı. Genel değerlendirmede bir önceki döneme göre puanı 7.02'den 6.86'ya düşen Pegasus Havayolları ise 49'uncu sıradan 58'inci sıraya indi. Hizmet kalitesi puanı 4'te kalan Pegasus'un zamanlama puanı 8.6'dan 8.3'e, tazminatları karşılama puanı da 8.5'ten 8.3'e düştü.

İNGİLİZ HAVALİMANLARI DÖKÜLÜYOR

AIRHELP değerlendirmesinde İngiliz havalimanlarının gerilere düşmesi de dikkat çekti. Dünyanın en yoğun havalimanlarından olan ve geçen ay British Airways'in bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle binlerce yolcunun mahsur kaldığı Heathrow Havalimanı 20'nci sırada yer alırken, Londra'nın diğer havalimanlarından Stansted 72'nci, Gatwick ise en son sıradaki Kuveyt Havalimanı'nın önünde 75'inci oldu. AirHelp Birleşik Krallık Müdürü Marius Fermi, “Bu çalışma özellikle İngiltere'deki havayollarını ve havalimanlarını kalitelerini hızla geliştirmeleri için dürtmeli” dedi. Bu arada ülkedeki 50'den fazla havalimanına 5 yıl içinde 10 milyar sterlin yatırım yapılması planlanıyor.