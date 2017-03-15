İşsizlik rakamları açıklandı

Geçen ay açıklanan 2016 Kasım dönemi işsizlik oranları 7 yılın tarihi seviyesine çıkarak yüzde 12.1 olarak gerçekleşmişti. Bu ay ise 2016 Aralık dönemi işsizlik oranları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 artarak yüzde 12.7 olarak açıklandı. İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu yaptığı değerlendirmede, işsizliğin Ocak döneminde daha da artacağını söyledi.

Geçen ay açıklanan 2016 Kasım dönemi işsizlik oranları 7 yılın tarihi seviyesine çıkarak yüzde 12.1 olarak gerçekleşmişti. Bu ay ise 2016 Aralık dönemi işsizlik oranları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 artarak yüzde 12.7 olarak açıklandı. İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu yaptığı değerlendirmede, işsizliğin Ocak döneminde daha da artacağını söyledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.

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Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

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İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Aralık 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 67 bin kişi artarak 26 milyon 953 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,2 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 94 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,3 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 51,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 60 bin, tarım sektöründe 45 bin, inşaat sektöründe 3 bin kişi artarken, sanayi sektöründe ise 42 bin kişi azaldı.

“TARİHİN EN BÜYÜK SEFERBERLİĞİ”

Hükümet,”çalışmak isteyene işte fırsat” sloganı ve “Tarihin en büyük istihdam seferberliği” başlığıyla ‘işsizlik kampanyası’ başlatmıştı. Kampanyaya göre; çalışanların tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacaktı. İŞKUR öncülüğünde yürütülen çalışmada hedef ise “2 milyon kişinin istihdam edilmesi” olarak açıklanmıştı.

‘YÜZDE 13 VE ÜZERİ SÜRPRİZ OLMAMALI’

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Muratoğlu işsizliğin daha da artacağını, yüzde 13’ü bulursa şaşırmamamız gerektiğini söyledi. İşte Murat Muratoğlu’nun yazısı:

2009 kriz yılından beri gördüğümüz en yüksek işsizlik oranı bu… Hadi 2009 kriz yılıydı. Öyle adlandırıldı. Gerçek kriz yılının gerek kur artışı açısından, gerek enflasyondan gerekse işsizlik oranlarından bakarsak 2016’nın olduğunu görürüz.

Büyüme ile işsizlik arasında ters orantı vardır. İşin ilginci sanayi üretimi Kasım ve Aralıkta artığı halde işsizlik yükselmiş. Veriler birbiriyle çelişiyor.

Bir sonraki ay Ocak’ta kur çok ciddi anlamda yükselmişti. İşsizliğin Ocak ayında da artığını göreceğiz. Yüzde 13 ve üzeri sürpriz olmamalı.

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Bazı aylarda iş gücüne katılım artarken işsizlik artıyor. Bu sefer hem iş gücü azalmış hem işsizlik artmış. En kötü senaryo ile baş başa kalmışız.

İşsizliğin artış nedenlerine gelirsek, asgari ücretteki yüzde 30’luk artış ekonomide karşılığını bulamamış. Özel sektör yatırımlarında hızlı düşüşler yaşanmış. Elbetteki hayatlarını idame ettirmeye çalışan 3 milyon üzerindeki Suriyelilerin çok daha ucuza çalışarak mevcut istihdamı etkilemesini de eklemek gerekiyor.

Şubat ayı itibarıyla teşvikler verildi,istihdam paketi açıldı, şirketlerden sözler alındı. Elbette bunun etkileri olacak. Zaten geleneksel olarak Şubat aylarında düşüş başlar. Bu yıl daha hızlı düşecektir.

Kalıcı mıdır? Yatırım ortamı ve turizmdeki gidişat bize bu dorunun cevabını verecektir.

İŞSİZLİK YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcı Enver Erkan, işsizlik rakamlarını yorumladı. İşsizlik oranı yükselmeye devam ettiğini belirten Erkan şöyle dedi:

Türkiye'de Aralık ayında işsizlik oranı, Kasım’a göre 0,6 puan artış ile yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Böylece Aralık ayında işsizlik oranı piyasa konsensüsü üzerinde ve bizim beklentimize paralel gerçekleşmiş oldu. İşsizlik oranlarında yukarı yönlü, olumsuz trendin devam ettiğini gösteren veriler almaya devam ediyoruz.

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Kıyaslanabilir dönemler olan Aralık 2015 Aralık 2016'ya baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,8 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2015'in benzer döneminde 30 milyon 101 bin kişi olan işgücü, Aralık 2016'da 31 milyon 18 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da yüzde 51,6'dan yüzde 52,4'e yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise ham verilere göre yüzde 55,7'den yüzde 56,6'ya yükseldi. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 46,2 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 36 bin kişilik bir azalmasöz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, tarım, sanayi ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir. Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve 4. çeyrekteki zayıf momentum kazanımının yansımalarını işgücü piyasasında görmeye devam ediyoruz. Çok olumlu sinyaller alamıyoruz. İşsizlik oranındaki yükseliş sadece ham verilerle sınırlı değil, mevsimsellikten arındırılmış verilerde de yükselen trendin iyice ağırlık kazandığı görülmektedir. Büyüme açısından da ortaya olumlu bir görüntü koymuyor, çünkü işsizlik iç talebin ve üretimin önemli etkileyicilerinden biridir ve yüksek işsizlik oranı çerçevesinde bu durum büyüme üzerinde aşağı doğru bir baskılama durumu söz konusu olacaktır. Bu kapsamda 4. çeyrek büyümesi muhtemelen yüzde 3 altında gelecek.Bir önceki veri açıklama tarihinde, Aralık işsizlik oranının yüzde 12,5 üzerinde geleceğini öngörmüştük. 2016 işsizlik oranı ortalaması da yüzde 10,9 olarak gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki aylarda ise işgücü piyasasındaki trendin devam etmesini bekleyebiliriz, yani yüzde 13-14 aralığına çıkacak bir işsizlik oranı söz konusu olabilir. Kamu istihdamı ve istihdam kampanyaları çerçevesibde bir iyileşme olup olmaması önem arz etmektedir. Bu gelişmelerin etkileri ise daha çok kış aylarından sonra gelen aylara ait verilerde görülecektir, yani 3 ay sonra açıklanacak olan Mart ayı verileriyle beraber etkisini görme şansımız olacaktır.