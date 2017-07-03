Klima sektöründe rekor beklenti

Son günlerde etkili olan Afrika sıcakları herkesin malumu. Son 35 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı şu zamanlar hava sıcaklığı capslere bile konu oldu. Bunaltıcı sıcaklarla mücadelede ise başrol yine klimaların. Geçen yıl 1.4 milyar dolara ulaşan iç satış büyüklüğünün bu sene daha da artması bekleniyor.

Türkiye’nin başı son günlerde Afrika sıcaklarıyla dertte. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometreler rekor denilebilecek sıcaklıkları gösterirken insanlar klimalara sarıldı. Bunaltıcı sıcaklara karşı en çok tercih edilen serinleme aracı yine klimalar oldu.

2016 YILINDA 1.4 MİLYAR DOLAR İÇ SATIŞ

Türkiye İklimlendirme Sektörünün %90'nını temsil eden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – İSKİD, sektörün 2016 karnesini açıkladı. Açıklanan İSKİD envanterine göre, 2016 verilerinde önceki yıla göre artış gösteren klima satışlarının değerlendirmesini yapan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, “Türkiye'de ev tipi klima satışları bir önceki yıla göre %17,5 artarak 800.000 adete ulaştı. Bu satış büyüklüğü ile Türkiye, Avrupa'da en büyük üç pazardan birisi olma özelliğini korudu” değerlendirmesinde bulundu.

Ticari klima olarak isimlendirilen değişken debili klima dış ünite satış rakamlarında da benzer artışlar envanter çalışmalarına yansıdı ve son 6 yılında yaklaşık 31.000 adetlik satış büyüklüğüne ulaşıldı. Merkezi Sistemler, Soğutma grupları ve aksesuarları ile birlikte Türkiye İklimlendirme Sektörü toplamda 2016 yılında 1,4 Milyar dolar iç satış büyüklüğüne ulaştı.

Akdeniz ülkelerinde ev tipi klimaların kullanımı %20-50 aralığında iken bu oran ülkemizde henüz %10 civarında. Bu durum, ülkemizde ev tipi klimaların kullanımının giderek aratacağı ve pazarın konutlarda büyümeye açık potansiyelini gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

2017 DAHA SICAK GEÇİYOR

Özellikle son günlerde kendisini hissettiren hava sıcaklıkları yurdun bir çok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Asfaltın eridiği, hatta vatandaşın asfalt üzerinde yumurta pişirdiği dahi görüldü. Bir çok ilde hamile ve engelli olan kamu çalışanlarına idari izin verildi. 2017 yılında yaşanan bu bunaltıcı sıcaklar göz önüne alındığında geçen yıl 1.4 milyar dolar olan iç satış büyüklüğünün daha da artması beklenmekte.

Evinizin salonunda kullanabilceğiniz bir klimanın fiyatı ise ortalama bin lira ile 3 bin lira arasında değişmekte.