Türkiye sıcaklık rekorları kırarken klimayı bulan adam Willis Carrier şu sıralar bol bol hayır duası aldığı kesin...

Yazı çağıran Türkiye aradığı yazı fazlasıyla bulurken vilayetlerde sıcaklık rekorları kırılmaya başladı. Sıcaklık rekorları art arda kırılırken sosyal medyada #esmiyor etiketiyle yapılan paylaşımlar dolaşımda.

Yapılan paylaşımlar arasında ‘Allah klimayı bulundan razı olsun’ tonunda olanlar dikkat çekiyor. Klimanın mucidi Willis Carrier ise vefatının ardından oldukça hayır duası aldığı kesin.

Willis Carrier 1876 yılında New York’ta dünyaya geldi. 1901 yılında Cornell Üniversitesi’nin mühendislik bölümünden mezun oldu. Makina mühendisi Carrier mezun olduktan bir sene sonra klimayı icat etti. Pittsburg tren istasyonunun her sabah sis içinde olduğunu gören mucit sisi dağıtmanın yollarını düşünürken havadaki nemi kurutursa sisin de ortadan kalkacağını fark etti ve böylece ilk klima sisteminin tohumları atıldı.

ʻʻ Yaptığım ilk klima içime sinmemişti. Çünkü havdaki nemi tam anlamıyla kontrol edemiyordum. Willis Carrier

1904 yılına gelindiğinde Carrier ABD Patent Enstitüsü’ne başvurarak ‘Hava İşlem Cihazı’nın patentini aldı.

1913 yılına gelindiğinde ofis veya benzeri büyük alanları soğutmak için paket halinde ilk klima geliştirildi. İlk kez bir klima modelinde pervane, motor ve spreyler aynı kasa içinde kullanıldı.

Tarihler 13 Mayıs 1926’yı gösterdiğinde Willis Carier ilk ev klimasını yaptı. Klima artık evlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 7 Ekim 1950’de doğum gününden kısa bir süre önce Willis Carier 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.