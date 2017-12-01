Kültür Bakanlığı’ndan TÜRSAB açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunun aldığı erteleme kararı ve bu karara yapılan itirazların İstanbul İl Seçim Kurulunca reddedilmesi sonucu zamanında yapılmadığı ortaya çıktığından, anılan Genel Kurul süreci 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince Bakanlığımız yetkisinde işletilecektir.