Diyanet’e kilise kararı iptal

Mülkiyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen Mardin'deki kiliselerin Diyanet'e devredilme kararı iptal edildi.

Agos Gazetesi’nden Uygar Gültekin’in haberine göre; Mardin'in büyükşehir olmasının ardından, köy tüzel kişiliklerine ait mülkler, Valilik bünyesinde kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, ibadethanelerin mülkiyetlerini Hazine'ye devretmiş, ardından da Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis etmişti.

Karara dönük tepkilerin büyümesinin ardından Valilik geri adım atarak kararı iptal etti.

3 Temmuz Pazartesi günü Mardin Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu yeniden toplantı yaptı. Toplantıya Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün de katıldı. Toplantıda, Süryanilere ait ibadethanelerin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesini öngören karar iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, karara yönelik tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı, Valilik'ten kararın iptal edilmesini istedi. Valilik gelen talimat üzerine komisyonu yeniden toplayarak tahsis kararını iptal etti.

‘SORUN DEVAM EDİYOR’

Mardin'de bulunan Süryani vakıfları, sadece tahsis edilmesi kararının değil, tapuların Hazine'ye devredilmesi yönündeki kararın da kaldırılması için Valiliğe başvurdu.

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, kararın iptal edilmesinin sorunu ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Ergün, yıllardır kendilerine ait olan ibadethanelerin tapularının halen Hazine üzerine tescilli olduğunu ve bu kararı ortadan kaldırılarak tapuların Vakfa iadesini istedi.

Süryani Vakfı, Hazine'ye tahsis edilen tapuların iadesi için davalara devam edecek.