Nedir bu AMP?

Dünyanın en büyük matbaası Google SEO ile internette içerik üretmenin kurallarını baştan yazarken AMP ile gazeteciliği dijitalle tam göbekten buluşturuyor.

The Economist dergisi iki sene önceki bir kapağında internetin geleceğini Apple ve Google arasındasındaki rekabetin şekillendireceğini yazmıştı. Şu ana kadar tespit doğru bir şekilde ilerliyor. İki şirketin yaptığı karşılıklı hamleler teknolojiye yön veriyor.

İnternet haberciliği haberi bir hızlı tüketim malzemesi haline getirdi. Google ise bunu daha da hızlandırmaya kararlı. Dünya üzerinde 3G bağlantısı ile bir web sayfasının açılması ortalama 19 saniye sürüyor. Google’ın verilerine göre reklam içeren sayfaların ortalama büyüklüğü 800 kilobyte. Özellikle internet erişiminin pahalı olduğu bazı ülkelerde 1 megabyte mobil data kişilerin aylık maaşlarının yüzde 1’ine denk gelebiliyor.

İYİ İÇERİĞİ ÜSTTE GÖSTERİYOR

Google internet üzerinden haber okumayı hızlandırmak için 2015 ekim ayında AMP (Accelarator Mobile Platform) isminde bir projeji devreye aldı. Paul Bakunis liderliğindeki AMP ekibi Google aramalarında iyi işlenmiş içeriklerin üst sıralardaki bir karusel içinde gözükmesini sağlıyor. AMP sayfaları diğer web içeriklerinden farklı olarak ortalama yarım saniye içinde açılıyor. Sayfalar browser’lardaki mobil versiyonlarına göre çok daha hızlı açılıyor çünkü reklamlar sonradan geliyor.

AMP’de üst sıralarda gözüken bir içeriğe göz atmak için üstteki videoyu tıklayın.

AMP’ten en fazla faydalanabilecek olanların başında haber siteleri geliyor. Google’ın haber botunun taramasına göre AMP sistemi kaliteli içeriği üst sıralarda gösteriyor. Google’ın bir URL’i kaliteli içerik olarak kabul etmesi için uygun SEO yazımı, görsel kullanımı, metnin uzunluğu, bold karakter sıklığı ve süslenen HTML (anket, youtube embed) sayısı önemli.

SANİYEDE 58 AMP SAYFASI

AMP projesini yöneten Malte Ubl, Chen Shey ve Elena Legeros geçne mayıs ayındaki Google I/O konferansında AMP teklonojisinin bugününe ilişkin bilgiler verdi.

2016 yılının başından mayıs ayına kadar dünya üzerinde 2 milyar AMP sayfası üretilmiş. Her saniye 58 AMP sayfası internet evrenine katılıyor. Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlar da AMP ailesine katlıdı. Tumblr şu ana kadar 340 milyon AMP sayfası üretti.

E-Bay gibi e-ticaret devleri de AMP projesine dahil olurken, Google, AMP’in CTR (görüntülenme/tıklama) ve CPR (görüntülenme-para) rakamlarına olumlu etki yaptığını belirtiyor.

The Wheather Channel’ın AMP’ten sonra Google CTR’ını dört katına çıkardığı belirtiliyor.

KOD KÜTÜPHANESİ OLUŞTU

AMP’le ilgili yapılan en büyük eleştirilerden biri ise bütün internet sayfalarının birbirine benzemesi. Google bunu geliştirmek için bazı kodlar yazıp internet AMP’nin internet sitesinde yayımladı. Yani kenti AMP sayfasını yazmak isteyenler için bir kod kütüphanesi oluşmaya başladı.

Reklam verenlerin AMP’le ilgili en büyük şikayeti AMP’in tabiatı itibariyle reklamları geç gösterip web sayfasını hızlı açması. Bunun için de AMP kodları kullnılarak dijital reklam yazılması gündemde. Google SEO ile devrimsel bir nitelik kazandırdığı dijital haber yazımında şimdi de AMP ile dijital platformlara gazeteciliğin kurallarını dayatıyor.