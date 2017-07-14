OHAL’i işçiye karşı kullanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Grev tehdidi olan yere, OHAL’den istifade izin vermiyoruz” sözleri işçileri ayağa kaldırdı. Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı’nı tarafsız olmaya çağırdı...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uluslararası şirketleri yatırıma çağırırken olağanüstü hal (OHAL) gerekçesiyle işçi grevlerini ertelediklerine yönelik açıklaması Türk-İş'te büyük tepkiyle karşılandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Erdoğan'ı işçi ve işveren arasındaki ilişkide tarafsız olmaya çağırırken böyle bir açıklamanın kötü niyetli işverenleri cesaretlendirebileceğini söyledi.

Erdoğan, önceki gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıda uluslararası yatırımcıları Türkiye'de yatırıma çağırırken OHAL gerekçesiyle ertelenen işçi grevlerine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Erdoğan işadamlarına kürsüden seslenirken, “İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL'den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL'i” diye konuştu. Bu açıklama, Anayasal güvence altında olan grev hakkına ilişkin tartışmalara neden olurken Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş, OHAL'in grevler için kullanılmasını, resmi internet sitesinden eleştirdi.

GREV ANAYASAL HAKKIMIZ

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız yabancı yatırımcılara hitap ettiği konuşmasında ‘Grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz' ifadesini kullanmıştır. Grev hakkı, işçilerin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır. Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Anayasamızın da güvencesi altındadır” dedi.

DENGELİ VE ADİL OLMALI

Olağanüstü hal uygulamasında asıl amacın, 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışmanın etkilerinin ve terörün ortadan kaldırılması olduğunu ve bu amacın iyi bilindiğini ifade eden Başkan Atalay, OHAL'in grevleri ertelemek amacıyla kullanılmasının işçi haklarına zarar vereceğine işaret etti.

Atalay, “Çalışanların gelir ve iş güvencelerini korumak, geçim koşullarını iyileştirmek amacıyla uyguladıkları greve müdahale, bazı kötü niyetli işverenleri cesaretlendirecek, işçi hak ve özgürlüklerine karşı olumsuz tutumlarını sürdürmeye neden olacaktır” uyarısında bulundu.

Atalay, işçilerin çalışma koşullarını, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ya da iyileştirmek istediklerini, taleplerinin karşılanmaması durumunda bir mücadele aracı olarak grev hakkını kullandıklarını anlattı. Atalay, “Grev bizler için her zaman son çare olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinin önemli bir bölümü her zaman taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanmaktadır” dedi.

OHAL'in işçiye zararı var

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileriyle geçen ay düzenlediği iftar yemeğinde gazetecilerin OHAL gerekçesiyle ertelenen grevler konusundaki sorularına da net yanıtlar vermişti. Atalay, en son Şişecam için verilen grev ertelemesine dikkat çekerek, “Cam işçilerinin ülkenin milli güvenliğine nasıl zarar verdiğini ben de merak ediyorum. OHAL'in işçiye zararı yok diyorlardı ama görüyorsunuz var. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok” eleştirisini dile getirmişti.

11 GREV ERTELENDİ

AKP hükümetleri bugüne kadar 11 grev kararını milli güvenlik, genel sağlık ve ekonomik-finansal istikrar gibi gerekçelerle erteledi. 2003-2017 döneminde Petrol-İş (Petlas grevi), Kristal-İş (Türkiye Şişecam ile ilgili 3 grev), Lastik-İş (Pirelli, Good Year ve Bridgestone şirketlerindeki grevler), Türkiye Maden-İş (Erdemir, Cayırhan ve Çölollar kömür işletmesi grevleri), Birleşik Metal-İş (MESS kapsamındaki işyerleri ile Asil Çelik ve Emis Metal şirketlerindeki grevler), Banksis (Akbank grevi) grevleri ertelendi. Grevler ertelendiği için yaklaşık 55 bin işçi Anayasal hakkını kullanamadı. 51 bin işçi, grev erteleme kararları nedeniyle haklarını arayamadı. İşçi sendikalarının grev erteleme kararlarını protesto gösterileri ve hak arayışları ise her defasında OHAL'e takıldı.