Sıcaklar bastı stoklar bitti

Türkiye’yi bunaltan sıcaklar su sektörünü canlandırdı. Sektörün yıllık cirosunun 6 milyar lirayı aşması bekleniyor. Geçen yıl 408 bin ton ambalajlı su ihracatı yapan sektör 64 milyon dolar gelir elde etti.

AYDIN DEMİR/SÖZCÜ

Son günlerde Türkiye genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası su sektöründe yüzlerin gülmesine neden oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için su içerken, her şişe damlaya damlaya sektörün toplam cirosunu arttırdı. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nin (SUDER) raporuna göre, Türkiye'deki ambalajlı su sektörü geçen yılı 5.4 milyar TL toplam ciro ile kapatırken, bu yıl cironun 6 milyar TL'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı'nın verdiği bilgiye göre, 15 bin kişi doğrudan sektörde istihdam ediliyor. Aynı verilere göre, sektörde dolaylı olarak 100 bin kişi çalışırken, sokaktaki su satıcıları da toplam rakama katıldığında, sektörden geçimini sağlayanların sayısı 1 milyon kişiye ulaşıyor.

SUDER verilerine göre, Türkiye'deki ambalajlı su pazarı hacmi yüzde 4'lük büyüme ile 11.3 milyar litreye ulaşırken, bunun 6.4 milyar litresi damacana satış kanalından,4.9 milyar litresi ise yüzde 10'luk büyüme gösteren pet satış kanalından geldi. Tonaj olarak damacana toplam satışın yüzde 57'sini oluştururken, pet ve diğer ambalajlı sular ise yüzde 43'ünü oluşturdu.

1.7 MİLYAR LİTRE İÇTİK

TÜİK verilerine göre ise 2016 yılında toplam 408 bin ton ambalajlı su ihracatı yapılarak, 64 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. SUDER raporunda, Türkiye'deki su pazarı hacminin 2017 yılında yaklaşık 11.7 milyar litreye ulaşmasının beklendiğine dikkat çekilirken, bu hacmin 6.4 milyar litresinin damacana satış kanalından, 5.3 milyar litresinin ise pet ve diğer ambalajlı su satışından geleceğine vurgusu yapıldı. SUDER, bu yıl içinde damacana ve pet şişe su tüketiminin kişi başına 149 litreye ulaşacağı tahmininde bulundu. Rakamlara göre, 2011 yılında kişi başı damacana ve pet şişe su tüketimi 133 litre olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 149 litre tüketim hedefleniyor. Bu hedef, Türk insanının her geçen gün ambalajlı su tüketimine yöneldiğinin bir göstergesi.

NAKLİYECİ ZAM YAPTI

Sultan Doğal Kaynak Suyu Satış Müdürü Metin Gümüş, sıcakların etkisi ile piyasadan yoğun su talebi aldıklarını belirterek, “Stoklarımız tükendi.150 kamyon su siparişi alıyoruz. Fakat bunu yetiştirme imkanımız yok. Son 10 gündür çok yoğun sipariş alıyoruz” dedi. Türkiye'de faaliyet gösteren su tesislerinin çoğunluğunun Bursa ve çevresinde olduğuna dikkat çeken Gümüş, “Yoğun su talebini gören kamyoncular, Osmangazi Köprüsü ücretini de bahane ederek nakliyeye 100 TL zam yaptılar.100 TL'lik nakliye zammını şimdilik fiyatlara yansıtmadık. Sıcakların aniden bastırması 1 ve yarım litrelik suya olan talebi katladı” şeklinde konuştu.

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NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sultan Su Pazarlama Müdürü Metin Gümüş, tüketicinin su satın alırken öncelikle üzerindeki etiketten Sağlık Bakanlığı'ndan izni olup olmadığına bakması gerektiğini söyledi. Gümüş, tüketicilerin şunlara dikkat etmesini önerdi: “Kapağın orijinal şekilde kapatılmış olup olmadığını kontrol edin. Damacanalarda güvenlik bandı mutlaka bulunmalı. Güvenlik bandı bulunmayan damacana suyu almayın. Su renksizdir. Renksiz ve kokusuz olmasına dikkat edin. İçerisinde yabancı cisim, dibe çöken bir tortu olup olmadığını kontrol edin. Damacananın üzerinde suyun markası, şirketin logosu kabartma olarak yazılmak zorundadır. Mutlaka kontrol edin. Son kullanma tarihini de mutlaka kontrol edin.”

5.4 MİLYAR LİRALIK PAZAR YARATTI

AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı, Türk insanının sağlıklı ve dengeli beslenme bilincinin artmasıyla, en temel ihtiyaç olan su tüketimine yönelik sağlık kaygılarını da attırdığını belirtti. Seyhanlı, “Buna bağlı olarak da ambalajlı su tüketimi artıyor. Artan şehirleşme, ambalajlı suyun temizliğine, kalitesine ve sağlıklı olmasına duyulan güven gibi faktörler de ,ambalajlı suyun tercih edilmesinde önemli rol oynuyor” değerlendirmesinde bulundu. Ambalaj girdilerinin Türkiye'de üretilmesinin, istihdamı artırdığını belirten Seyhanlı, su sektörünün 5.4 milyar TL'lik bir pazar yarattığını kaydetti. Seyhanlı, “Sektör 15 bin kişiye doğrudan olmak üzere 100 bin kişiye istihdam sağlıyor” dedi.

Kişi başı 148 litre olan ambalajlı su tüketiminin giderek arttığına dikkat çeken Seyhanlı,”Ambalajlı su sektörünün cirosu, sağlıklı yaşam bilinci, artan kişi başı milli gelir, gelişen perakende kanalları sayesinde büyümeye devam edecek” dedi.