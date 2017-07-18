Simit Sarayı’nın yüzde 10’u kime satıldı?

FAWAZ ALHOKAİR KİMDİR?

Fawaz Alhokair Grubu, Suudi Arabistan Krallığı'nın alışveriş merkezi, eğlence ve perakende sektörlerindeki en önemli iş gruplarından biri. Grup 1989 yılında üç kardeş olan Fawaz Abdulaziz Alhokair, Salman Abdulaziz Alhokair ve Dr. Abdul Majeed Abdulaziz Alhokair'in ortaklığıyla perakende sektöründe iki erkek giyim magazası ile faaliyetlerine başlamıştır. Bugün Grup moda perakendeciliğinin dışında diğer sektörlere de yöneldi. Bunun sonucunda Grup, gayrimenkul, inşaat, finansal hizmetler, sağlık ve konaklama sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. Grup operasyonlarını Krallık sınırlarının ötesine taşıyarak perakende ve gayrimenkul sektöründe Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde yatırımlar yapmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ABD, Orta Asya ve Kafkaslara kadar uzanmakta. Grubun amiral gemisi olan gayirmenkul bölümü 16'dan fazla alışveriş merkezi işleterek, 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki perakende gayrimenkulunu yönetmektedir.16 farklı ülkede faaliyet gösteren grup 2,100'den fazla mağazayı işleterek 80'den fazla uluslararası markayı temsil etmekte.