Simit Sarayı’nın yüzde 10’u kime satıldı?

Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Suudi Arabistan merkezli Fawaz Alhokair Grubu'na satıldı, stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.
Son dönemde adı birçok yabancı fonla anılan ve halka arz planları gündeme gelen Simit Sarayı’nın yüzde 10’u Fawaz Alhokair Grubu’na satıldı, stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.
Business HT’nin haberine göre Fawaz Alhokair Grubu başkan yardımcısı Dr. Abdul Majeed Alhokair’in Simit Sarayı'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacak.
Suudi Arabistan’ın en büyük perakendecilerinden biri olan Fawaz Alhokair, 2014’te Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzaladıktan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 adet Simit Sarayı mağazası açmıştı.
250 SİMİT SARAYI DAHA AÇACAK
Fawaz Alhokair Grubu gelecek 4 yılda 250'den fazla mağaza açarak toplamda 300'den fazla Simit Sarayı mağazası açmayı planlıyor. Grup, Zara, Banana Republic, Gap, Nine West and Topshop gibi markaların da master franchise haklarına sahip.
Simit Sarayı’na 2013 yılında Dubaili Abraaj Capital de talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
2002 yılında yola çıktığımızda aklımızda tek bir fikir vardı: Misafirlerimize günün her anında taptaze simitler sunabilmek.Geleneksel lezzetimizi önce tüm Türkiye'ye ardından da dünyaya tanıtmak ve tattırabilmek.
14 ÜLKEDE 318 MAĞAZA
2002 yılında İstanbul Mecidiyeköy’deki dükkanıyla işe başlayan Simit Sarayı’nda bugün 10 bin kişi çalışıyor. Şirketin 14 ülkede 318 mağazası bulunuyor.
FAWAZ ALHOKAİR KİMDİR?
Fawaz Alhokair Grubu, Suudi Arabistan Krallığı'nın alışveriş merkezi, eğlence ve perakende sektörlerindeki en önemli iş gruplarından biri. Grup 1989 yılında üç kardeş olan Fawaz Abdulaziz Alhokair, Salman Abdulaziz Alhokair ve Dr. Abdul Majeed Abdulaziz Alhokair'in ortaklığıyla perakende sektöründe iki erkek giyim magazası ile faaliyetlerine başlamıştır. Bugün Grup moda perakendeciliğinin dışında diğer sektörlere de yöneldi. Bunun sonucunda Grup, gayrimenkul, inşaat, finansal hizmetler, sağlık ve konaklama sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. Grup operasyonlarını Krallık sınırlarının ötesine taşıyarak perakende ve gayrimenkul sektöründe Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde yatırımlar yapmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ABD, Orta Asya ve Kafkaslara kadar uzanmakta. Grubun amiral gemisi olan gayirmenkul bölümü 16'dan fazla alışveriş merkezi işleterek, 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki perakende gayrimenkulunu yönetmektedir.16 farklı ülkede faaliyet gösteren grup 2,100'den fazla mağazayı işleterek 80'den fazla uluslararası markayı temsil etmekte.
Son güncelleme: 09:4618.07.2017