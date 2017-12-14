Son dakika… Merkez Bankası’ndan piyasa için kritik karar

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. GLP'yi 12.25'ten 12.75'e çıkardı. Dolar/TL kararın ardından çok sert yükselerek 3.89'u aştı.

Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutuldu.

Politika faizi yüzde 8 seviyesinde bırakıldı.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltildi.

Merkez Bankası açıklamasında ekonominin toparlandığına yönelik sinyaller olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.