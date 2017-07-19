Son dakika… Yeni hükümetin ekonomi kadrosu

İddiaların aksine Ali Babacan yeni hükümette yer almadı. Yeni Çalışma Bakanı eski sendikacı olurken Şanlıurfa'nın ünlü eski belediye başkanı Fakıbaba hükümete girdi. Tarım Bakanı Faruk Çelik hükümet dışında kaldı.

Yeni kabine belli oldu… Gün içerisinde eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 20 ay sonra hükümete geri geleceği konuşuluyordu. Fakat böyle olmadı. Maliye ve ekonomi bakanları görevlerinde kaldı.



SENDİKACI BAKAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yerine Jülide Sarıeroğlu (38) getirildi. Gazi Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi Eğitimi eğitimi alan Sarıeroğlu şu an aynı bölümde yüksek lisans eğitimi alıyor.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

Sendikacı bakan kıdem tazminatına ilişkin nasıl bir politika izleyecek merak ediliyor.

EFSANE BAŞKAN HÜKÜMETE GİRDİ

Yeni Kabinede Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, siyasi literatüre “ceket kavgasıyla” girmişti. Şanlıurfa eski Belediye Başkanı olan Fakıbaba, ikinci dönem için 2009 yılında yeniden Belediye Başkan adayı olmak istemiş, ancak AKP kendisini aday göstermemişti. O dönemde AKP’nin Urfa’daki gücü nedeniyle, AKP’li vekillerin Fakıbaba’nın adaylığını engellemek için, “ceket koysak seçtiririz” dedikleri kulislere yansımış, ancak bu “ceket bile seçtiririz” öngörüsü gerçekleşememişti. Fakıbaba, 2009 seçimlerinde bağımsız olarak aday olmuş ve AKP’li adayı yenerek, yeniden Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra Urfa’dan milletvekili olan Fakıbaba, şimdi de bir başka Urfalı vekilin, Faruk Çelik’in bakanlık koltuğunu devraldı.

Şanlıurfa’da seçim propagandası döneminde tartışmalara neden olan büyükşehir belediyesi seçiminde, bağımsız aday Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba oyların yüzde 44’ünü alarak yeniden başkan seçildi. 2004’de AK Parti’den belediye başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine bu seçime bağımsız aday olarak girmişti. AK Partililerin “Ceket koysak seçtiririz” dediği iddiaları üzerine AK Parti’nin Şanlıurfa mitinginde Başbakanın yol güzergâhı üzerindeki bazı evlerin pencerelerinde, balkonlarında de ceketler asılmıştı.

Amerika’da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.