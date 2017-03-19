Süngerle dolandırıldılar

Dolandırıcılar dar gelirli vatandaşın hayallerini çalmaya devam ediyor. Televizyonda yayınlanan ev yenileme programına başvuru yapanlara mesaj atan dolandırıcılar, başvurularının kabul edildiğini söyleyip vatandaşlardan para talep ediyorlar.

Evinin yenileneceğini düşünen vatandaşlar da istenilen parayı gönderiyor. Vatandaşlar, gelen kargodan çıkanları görünce dolandırıldıklarını anlıyor. Dolandırıcılar, adeta dalga geçercesine kargo ile sahte evraklarla birlikte sünger de gönderiyor.

270 TL YATIRDILAR

Yaklaşık 2 yıldır benzer yöntem kullanan dolandırıcılara karşı program yapımcıları birkaç defa uyarı yaptılar. Ancak dolandırıcılar halen rahat bir şekilde 0 850'li hatları kullanıyor ve binlerce kişiye ‘Şahane Medya' ismiyle SMS göndermeyi sürdürüyorlar. SÖZCÜ'ye açıklamalar yapan mağdur bir vatandaş, bir süre önce kızının internet üzerinden programa başvuru yaptığını ardından kendi cep telefonuna mesaj gelmesi üzerine durumdan şüphelenmediğini belirtti. Mağdur vatandaş, sözlerine şöyle devam etti: “Mesajda yazan telefon numarasını aradığımda benden başvuru evrakları için 270 TL istediler. Gelen kargoyu açınca dolandırıldığımızı anladık. Paketin içinde küçük bir sünger ve evraklar vardı.”

Gelen kargonun içinde ‘sihirli sünger' isimli küçük bir sünger yer alıyor. Düzenlenen faturada da bu süngerin bedeli 228.81 TL olarak geçiyor. 41.18 TL'lik KDV ile birlikte 269.99 TL toplam bedel yazıyor. Faturada yazan adres ve isme ise ulaşılamıyor. Mağdur vatandaş, faturanın da sahte olduğunu söyledi.

Vatandaşın bilgileri çalınıyor

Dolandırıcıların gönderdiği kargo poşetinde ‘sözleşme kuralları' isimli bir evrak yer alıyor. Son derece özensiz hazırlanmış evrakta ‘feshetmek' kelimesi bile ‘fes edilecektir' şeklinde yazıyor. Dolandırıcıların bu evrakları göndermesinin asıl sebebi ise vatandaşın özel bilgilerine sahip olmak. ‘Çalışma için gerekli evraklar' diye gönderilen kâğıtta, vatandaştan vesikalık fotoğraf ile birlikte ikametgâh belgesi isteniyor. Uzmanlar, bu bilgilerle vatandaştan habersiz şirket kurulup, bankalardan kredi dahi çekilebileceğini söylüyor.