Swarovski’nin varisi evlendi

Swarovski taşlarının varisi Victoria Swarovski 3 gün süren bir düğünle dünya evine girdi. Dillere destan düğünde 500 bin değerli taştan oluşan 1 milyon dolarlık gelinlik genç Viktoria'nın üzerinde adeta ışıldadı.

Swarovski taşlarının mirasçısı 23 yaşındaki Victoria Swarovski İtalya’da çok konuşulacak bir düğünle evlendi.

Alman girişimci Werner Mürz ile hayatını birleştiren Swarovski’nin dügünü üç gün sürdü.

250 kişinin katıldığı düğün İtalya’nın Potopiccolo kentinde gerçekleşti. Paul Swarovski’nin kızı aile ismine yakışır taşlı kırmızı bir gelinlikle evlendi. Elbise Dubai’de yaşayan modacı Michael Cinco tarafından tasarlandı. Cinco’nun müşterileri arasında Jennifer Lopez ve Rihanna gibi isimler de bulunuyor.



Düğün için Falisia otel tercih edilirken konukları getiren yatlar böyle park etti.



Gelinlikte 500 bin kristal kullanıldı.

