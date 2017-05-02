TEDAŞ satılmayacak, EXPO satılacak

Özelleştirmede sessiz sedasız yeni bir döneme girildi. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), özelleştirme programından çıkarılırken, Antalya EXPO Fuar Merkezi ise programa girdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) da özelleştirme programından çıkarıldı. TEDAŞ'ın özelleştirme geçmişi 2004 yılına dayanıyor. Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması için elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmesinin ardından, TEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihli ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme programına alınmıştı.

HEPSİ ÖZELLEŞTİ

Dağıtım bölgelerinin yeniden belirlenerek, Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesine ayrılmasından sonra ihaleler yapılmış ve 31 Ağustos 2013 tarihi itibariyle şirketlerle TEDAŞ arasındaki hisse devri sözleşmeleri de tamamlanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından, TEDAŞ geçtiğimiz günlerde özelleştirme programından çıkarıldı. TEDAŞ'ın bundan sonraki dönemde dağıtım sektörünü denetim görevini sürdüreceği belirtiliyor.

15 Haziran 2015 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan TEMSAN da, sessiz sedasız kapsamdan çıkarıldı. TEMSAN 17 Nisan 2017 tarihli kararla özelleştirme programından çıkarıldı ve eski statüsüne geri döndü. TEMSAN'ın da enerji sektöründe yerli ekipman oranının artırılması için çalışacağı ifade ediliyor.

‘AYNI YOĞUNLUĞU İNŞALLAH YAŞAYACAK’

Enerji şirketleri özelleştirme kapsamından çıkarken, Antalya'daki EXPO ise özelleştirme kapsamına girdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, önceki gün yaptığı açıklamada, “Yeni bir sürece EXPO girmiş oluyor. Bu alan özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor. Özelleştirinceye kadar EXPO'nun canlı tutulması ve Antalya'ya, Türk turizmine hizmet etmesi açısından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yapmamız gereken çalışmalar neyse onları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Burası aynı aynı yoğunluğu inşallah yaşayacak” dedi.