TMSF bine yaklaştı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yaptığı açıklamaya göre, KHK'lar kapsamında TMSF'nin kayyum atadığı şirket sayısı 965, bu şirketlerin aktif büyüklüğü 41 milyar TL oldu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında 43 ilden toplam 965 şirkette kayyumların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği veya TMSF’nin bu şirketlere kayyum olarak atandığını belirterek, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar TL olduğunu açıkladı.

Canikli yaptığı yazılı açıklamada, bu şirketlerin özkaynak toplamının yaklaşık 18.2 milyar TL, ciro toplamının yaklaşık 21.9 milyar TL olduğu ve yaklaşık 46,357 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

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Canikli, ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına TMSF’nin kayyum olarak atandığını ifade etti.

Açıklamaya göre, bu şirketler 496 anonim şirket, 354 limited şirket, 22 anonim/limited şirket şubesi, 67 ticari işletme/1 ticari işletme şubesi, 5 yurtdışında kurulu şirket, 9 işletme, 3 kollektif şirket, 3 ortaklık, 2 adi komandit şirket, 1 adi ortaklık, 1 kooperatif, 1 avukatlık ortaklığından oluşuyor.

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Sözkonusu şirketlere toplam 312 kişi atandı.

BANK ASYA ÖDEMELERİ

Canikli ayrıca, Bank Asya’da sigorta kapsamında (100,000 TL altı) olduğu belirlenen 1.16 milyon adet mudiye ait toplam 974.3 milyon TL’nin ödemelere aracılık eden Vakıf Katılım’a aktarıldığını ve banka tarafından Aralık 2016’da fiilen ödemelere başlandığını belirtti.

Yazılı açıklamada, buna karşılık, 01.01.2014 tarihi ile Bankanın TMSF’nin yönetimine geçtiği 03.02.2015 tarihleri arasında “FETÖ/PDY çağrısıyla” eş zamanlı yeni hesap açarak ya da mevcut hesabına ilave para yatırarak hesabında 5,000 TL ve üzerinde artış gerçekleşenler ile “FETÖ/PDY”ye yardım toplanmasına aracılık ettiği belirlenen şahıslara ait hesapların TMSF kararıyla bloke tesis edildiği belirtildi.

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Canikli ayrıca, kayyum atanan şirketlerin gerçek kişi ortakları ile MASAK tarafından bildirilen hakkında savcılık makamlarınca inceleme yapılan şahısların hesapları üzerine de bloke tesis edildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Bank Asya Teftiş Raporları sonucu 40,291 mudinin 349.5 milyon TL tutarında, MASAK incelemesi sonucu da 6,300 mudinin 18.8 milyon TL’si bloke edildi.

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Öte yandan Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla toplam 437.55 milyon TL tutarında sigortalı katılım fonu ödemesi yapıldığı belirten Canikli, henüz ödeme yapılmayan tutarın 536.85 milyon TL olduğunu, bu tutarın 118.8 milyon TL’lik kısmı üzerinde ödemeye engel herhangi bir engelin bulunmadığını söyledi.

REUTERS